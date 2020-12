Europa League: OGC Nizza - Bayer Leverkusen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Fünfter Spieltag der Europa League, Bayer Leverkusen will das Erreichen der K.o.-Phase gegen die OGC Nizza perfekt machen. Wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Europa League, OGC Nizza - Bayer Leverkusen: Datum, Anstoß, Austragungsort

Das Auswärtsspiel der Werkself in Nizza steigt am heutigen Donnerstag (3. Dezember) in der Allianz Riviera in Nizza, Fans sind keine erlaubt.

Der Anstoß erfolgt um 21 Uhr.

Europa League: OGC Nizza - Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream

Für die heutige EL-Partie der Leverkusener gibt es zwei Übertragungsoption. Zum einen läuft die Partie im Free-TV bei RTL Nitro, um 20.15 Uhr beginnt dort die Vorberichterstattung mit Moderatorin Laura Wontorra und Experte Roman Weidenfeller. Gleichzeitig gibt es auch eine Livestream-Übertragung via TVNOW, diese ist allerdings kostenpflichtig.

Zum anderen läuft das Spiel - wie alle weiteren Europa-League-Spiele - live auf DAZN. Uli Hebel und Martin Harnik melden sich kurz vor Beginn live am Mikrofon. Gleichzeitig habt Ihr die Option, Nizza gegen Leverkusen als Teil der großen GoalZone-Konferenz zu verfolgen, parallel sind unter anderem Arsenal, die Roma und PSV Eindhoven im Einsatz.

OGC Nizza - Bayer Leverkusen heute im Liveticker

Falls Ihr die Partie nicht im TV oder Livestream verfolgen könnt, seid ihr bei SPOX bestens aufgehoben. In unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Europa League: Die Tabelle in der Gruppe C

Bayer Leverkusen steht schon mit einem Bein in der K.o.-Phase, ein Punkt heute würde für das Erreichen der nächsten Runde reichen. Am letzten Spieltag im direkten Duell mit Slavia Prag will Leverkusen dann zusätzlich Tabellenplatz eins sichern.

Platz Team Spiele S U N Diff. Punkte 1 Slavia Prag 4 3 0 1 2 9 2 Bayer Leverkusen 4 3 0 1 8 9 3 OGC Nizza 4 1 0 3 -6 3 4 Hapoel Beer-Sheva 4 1 0 3 -4 3

Europa League: Die heutigen Begegnungen