Europa League: Slovan Liberec - TSG Hoffenheim heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Europa League trifft heute der Tabellenführer TSG Hoffenheim auf Slovan Liberec. Der deutsche Vertreter hofft dabei auf den vierten Sieg im vierten Gruppenspiel. Wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Europa League - Slovan Liberec vs. TSG Hoffenheim: Anpfiff, Stadion, Schiedsrichter

Die TSG Hoffenheim trifft am heutigen Donnerstag (26. November) im vierten Gruppenspiel der Europa League auf Slovan Liberec. Das Stadion u Nisy in Liberec, Tschechien dient dabei als Spielstätte. Schiedsrichter Jerome Brisard pfeift das Spiel um 18.55 Uhr an. Den französischen Unparteiischen unterstützen dabei seine Assistenten Benjamin Pages und Guillaume Debart.

Der Bundesligist hofft auf ein ähnliches Ergebnis wie im Hinspiel, als man Liberec zu Hause mit 5:0 schlagen konnte (VIDEO: Die Highlights zum Spiel).

Europa League - Slovan Liberec vs. TSG Hoffenheim: Heute live im TV und Livestream

Da DAZN jedes Spiel der Europa League live und in voller Länge überträgt, ist auch Slovan Liberec gegen Hoffenheim auf dem Streamingdienst vorzufinden. Jan Platte und Sebastian Kneißl kommentieren dabei die Partie an den Mikrofonen.

Mit der Europa League hört das Fußballangebot auf DAZN aber noch lange nicht auf. Im europäischen Bereich werden auch die meisten Spiele der Champions League gezeigt. Auch im nationalen Bereich ist "das Netflix des Sports" gut aufgestellt. Unter anderem könnt Ihr die Serie A, Bundesliga, Ligue 1 und Primera Division verfolgen.

Weitere Sportarten, die auf DAZN live zu sehen sind: Handball, Tennis, Darts, American Football, Eishockey, Rugby, Baseball, Wintersport, Radsport, MMA oder Boxen.

Nach einem DAZN-Gratismonat fallen für das Abonnement monatliche Kosten in Höhe von 11,99 Euro oder jährlich in Höhe von 119,99 Euro an.

Europa League - Slovan Liberec vs. TSG Hoffenheim im Liveticker

Die Europa-League-Partie gibt es bei SPOX auch in Form eines Livetickers. Damit wisst Ihr über jede wichtige Aktion im Spiel Bescheid.

Hier geht's zum Liveticker: Slovan Liberec - TSG Hoffenheim.

TSG Hoffenheim: Der Europa-League-Pfad

Spieltag Datum Uhrzeit Heim Ergebnis Auswärts 1. 22.10.2020 21 Uhr TSG Hoffenheim 2:0 Roter Stern Belgrad 2. 29.10.2020 18.55 Uhr KAA Gent 1:4 TSG Hoffenheim 3. 5.11.2020 21 Uhr TSG Hoffenheim 5:0 Slovan Liberec 4. 26.11.2020 18.55 Uhr Slovan Liberec -:- TSG Hoffenheim 5. 3.12.2020 18.55 Uhr Roter Stern Belgrad -:- TSG Hoffenheim 6. 10.12.2020 21 Uhr TSG Hoffenheim -:- KAA Gent

Europa League: Der aktuelle Tabellenstand der Gruppe L

Die TSG Hoffenheim führt mit neun Punkten aus drei Spielen die Europa-League-Gruppe-L an. Mit einem Sieg gegen Liberec wäre der Einzug in die K.o.-Phase fixiert.