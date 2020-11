Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach der Champions League stehen am heutigen Donnerstag natürlich wieder Spiele in der Europa League an. Wo Ihr die Spiele im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch dieser Artikel.

Sichert Euch den kostenlosen Probemonat und seht heute Abend die Europa League live!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Europa League: Diese Spiele finden heute statt

Ganze 24 Partien stehen heute in der Europa League an, 13 finden im frühen Fenster statt, 11 im späteren. Hier habt Ihr den Überblick:

Datum Uhrzeit Heim Gast 26.11.2020 18.55 Uhr Maccabi Tel-Aviv Villarreal 26.11.2020 18.55 Uhr AEK Athen Zorya Luhansk 26.11.2020 18.55 Uhr ZSKA Moskau Feyenoord Rotterdam 26.11.2020 18.55 Uhr Wolfsberg Dinamo Zagreb 26.11.2020 18.55 Uhr Liberec 1899 Hoffenheim 26.11.2020 18.55 Uhr KAA Gent Roter Stern Belgrad 26.11.2020 18.55 Uhr Qarabag FK Sivaspor 26.11.2020 18.55 Uhr Braga Leicester City 26.11.2020 18.55 Uhr ZSKA Sofia Young Boys Bern 26.11.2020 18.55 Uhr OSC Lille AC Mailand 26.11.2020 18.55 Uhr LASK Antwerpen 26.11.2020 18.55 Uhr Molde FC Arsenal 26.11.2020 18.55 Uhr Sparta Prag Celtic Glasgow 26.11.2020 21.00 Uhr OGC Nizza Slavia Prag 26.11.2020 21.00 Uhr PSV Eindhoven PAOK 26.11.2020 21.00 Uhr Tottenham Hotspur Ludogorets 26.11.2020 21.00 Uhr Standard Lüttich Lech Posen 26.11.2020 21.00 Uhr CFR Cluj AS Rom 26.11.2020 21.00 Uhr SSC Neapel Rijeka 26.11.2020 21.00 Uhr Glasgow Rangers Benfica Lissabon 26.11.2020 21.00 Uhr Granada AC Omonia 26.11.2020 21.00 Uhr Bayer Leverkusen Hapoel Beer-Sheva 26.11.2020 21.00 Uhr Dundaik Rapid Wien 26.11.2020 21.00 Uhr AZ Alkmaar Real Sociedad

Europa League heute live im TV und Livestream

Die Europa League läuft auf DAZN. Der Streamingdienst überträgt alle Spiele live und über die vollen 90 Minuten.

Heute Abend zeigt DAZN unter anderem das Spiel der TSG Hoffenheim in Liberec, Molde gegen Arsenal, Lille gegen den AC Mailand, Sparta Prag gegen Celtic Glasgow, Tottenham gegen Rasgrad und Leverkusen gegen Beer-Sheva.

Darüber hinaus bietet das "Netflix des Sports" noch seine ganz besondere Konferenz, die GoalZone an. Dort verpasst Ihr kein Tor aus irgendeinem Spiel und bleibt immer über alle Zwischenstände auf dem Laufenden.

Neben der Europa League zeigt DAZN viele weitere Highlights aus der Welt des Fußballs, zum Beispiel viele Begegnungen aus der Champions League, einige Spiele aus der Bundesliga und zahlreiche Partien aus europäischen Top-Ligen, zum Beispiel der LaLiga, der Serie A und der Ligue 1.

Doch auch Fans anderer Sportarten kommen nicht zu kurz: DAZN zeigt auch US-Sport wie die NFL oder die NBA, zudem Tennis, Boxen, UFC, Darts, Golf und vieles mehr.

DAZN kostet 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr. Neukunden können zudem zunächst einen kostenlosen Probemonat bei dem Anbieter abschließen.

Europa League heute im Liveticker

Ihr wollt die Spiele lieber im Liveticker verfolgen? Kein Problem! Wir haben zu jedem Spiel einen Liveticker im Angebot, zudem tickern wir alle Spiele parallel in der Konferenz.

Hier findet Ihr unseren Konferenz-Ticker, hier gelangt Ihr zu unserer Liveticker-Übersicht.

© imago images/VitSimanek

Europa League: Die Tabelle in der Gruppe S