Euorpa League: AC Milan siegt im Elfer-Krimi, Tottenham feiert Schützenfest

Der AC Milan hat sich in einem dramatischen Europa-League-Playoff-Spiel auswärts gegen den portugiesischen Vertreter Rio Ave im Elfmeterschießen durchgesetzt und somit in die Gruppenphase gerettet.

Nach einem 1:1 in der regulären Spielzeit brachte Dala Gelson Rio Ave in der 91. Minute in Führung. Hakan Calhanoglu glich in der 120.+2 per Elfmeter aus. Das anschließende Elfmeterschießen wurde zum Krimi: Die ersten 14 Schützen trafen, ehe beide Mannschaften vergaben. Nach je einem Treffer auf beiden Seiten folgten vier vergebene Elfmeter am Stück. Anschließend versenkte Simon Kjaer seinen Versuch und Aderlan Santos verschoss entscheidend.

Souverän für die Gruppenphase qualifizierte sich Tottenham Hotspur, das sich mit 7:2 gegen Maccabi Haifa aus Israel durchsetzte. Mann des Spiels war Harry Kane, dem ein Dreierpack gelang. Doppelt traf Giovani Lo Celso, die übrigen beiden Treffer erzielten Dele Alli und Lucas Moura.

Wie in der vergangenen Saison steht auch der österreichische LASK in der Gruppenphase. Die Linzer gewannen mit 4:1 gegen Sporting Lissabon, das ab der 63. Minute in Unterzahl spielte.

Philipp Max und PSV in der Gruppenphase

Ebenfalls qualifizieren konnte sich Philipp Max mit seinem neuen Verein PSV Eindhoven. Der Tabellenfünfte der niederländischen Eredivisie setzte sich mit 2:0 beim norwegischen Erstligisten Rosenborg Trondheim durch. Linksverteidiger Max, der Anfang September vom Bundesligisten FC Augsburg nach Eindhoven gewechselt war, wurde nach 60 Minuten ausgewechselt.

Den historischen Einzug in die Gruppenphase hat Fußball-Zwerg KI Klaksvik verpasst. Der 18-malige Meister der Färöer, der als erster Klub seines Landes die Playoffs erreicht hatte, unterlag dem FC Dundalk aus Irland mit 1:3 (0:1).

