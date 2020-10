Bayer Leverkusen will nach dem erfolgreichen Auftakt in die Europa League gegen Slavia Prag nachlegen. Hier könnt Ihr die Partie am zweiten EL-Spieltag im Liveticker verfolgen.

Europa League: Slavia Prag - Bayer Leverkusen heute im Liveticker - Vor Beginn

Beim Auftaktspiel fegte das Team von Trainer Peter Bosz mit 6:2 über OGC Nizza hinweg (VIDEO: Die Highlights aus der Partie) . Slavia Prag verlor dagegen am ersten Spieltag mit 1:3 gegen Hapoel Beer Sheva.

Anpfiff der Begegnung ist um 21 Uhr.

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Slavia Prag gegen Bayer Leverkusen.

Europa League: Slavia Prag - Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream

Prag gegen Leverkusen ist die einzige Europa-League-Partie, die in dieser Woche im Free-TV gezeigt wird. RTLNitro überträgt live. Außerdem gibt es einen kostenpflichtigen Livestream bei TVNow.

Ebenfalls kostenpflichtig ist der Livestream bei DAZN. Der Streamingdienst hat dafür zu allen Partien der EL einen Livestream parat. Dazu wird auch noch die GoalZone, eine Konferenz mit allen Begegnungen, angeboten.

Das Angebot könnt Ihr 30 Tage lang kostenlos testen. im Anschluss kostet ein Abonnement entweder 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

Slavia Prag gegen Bayer Leverkusen: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Slavia Prag: Kolar - Holes, Kudela, Hovorka, Boril - Sevcik - Masopust, Stanciu, Traore, Provod - Tecl

Kolar - Holes, Kudela, Hovorka, Boril - Sevcik - Masopust, Stanciu, Traore, Provod - Tecl Bayer Leverkusen: Hradecky - Dragovic, Bender, Tah, Wendell - Baumgartlinger - Wirtz, Demirbay - Bellarabi, Alario, Bailey

Europa League: Tabelle C mit Bayer Leverkusen