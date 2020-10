Bayer Leverkusen gegen OGC Nizza: Die Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nach dem Aus im Viertelfinale in der vergangenen Saison plant Bayer Leverkusen 2020/21 einen erneuten Angriff in der Europa League. Heute startet die Werkself mit der Partie gegen OGC Nizza in die Gruppenphase. Hier gibt es alle Infos, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Bayer Leverkusen gegen OGC Nizza: Ort, Datum, Uhrzeit

Die neue Europa-League-Saison beginnt für Bayer Leverkusen mit dem Duell gegen OGC Nizza. Das erste Spiel der Gruppenphase findet am heutigen Donnerstag, den 22. Oktober, um 18.55 Uhr statt. Austragungsort ist die BayArena in Leverkusen.

Einen echten Heimvorteil gibt es dabei für die Gastgeber jedoch nicht. Wie der Verein mitteilte, wird die Partie aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen in und um Leverkusen ohne Zuschauer ausgetragen.

Bayer Leverkusen gegen Nizza heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung des Duells Leverkusen vs. Nizza im Free-TV gibt es nicht. Dafür könnt Ihr die Partie live und exklusiv auf DAZN schauen, der Sportstreaming-Dienst zeigt auch in dieser Saison alle Spiele der Europa League im Livestream.

Die Berichterstattung zu dieser Partie beginnt kurz vor dem Anpfiff, ab 18.55 Uhr ist dann folgendes DAZN-Duo für Euch an den Mikrofonen zu hören:

Kommentator: Jan Platte

Jan Platte Experte: Alexis Menuge

Euch reicht Leverkusen gegen Nizza nicht? Kein Problem, mit der GoalZone seht Ihr alle heutigen Spiele in der Konferenz und verpasst kein Tor. Auch die restlichen 23 Partien des heutigen EL-Tages gibt es alle als Einzel-Option live und exklusiv auf DAZN. Darunter das Spiel von Rapid Wien gegen Arsenal oder TSG Hoffenheim gegen Roter Stern Belgrad.

Bayer Leverkusen vs. Nizza im Livestream: Alle Infos im Überblick

Datum Uhrzeit Spiel Kommentatoren Übertragung 22. Oktober 18.55 Uhr Bayer 04 Leverkusen - OGC Nizza Jan Platte & Alexis Menuge DAZN

Bayer Leverkusen vs. Nizza heute live im Liveticker auf SPOX

Wer keine Möglichkeit hat, die Partie Bayer Leverkusen gegen OGC Nizza heute live zu sehen, der ist mit dem SPOX-Liveticker gut beraten. Bei uns verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Bayer Leverkusen gegen OGC Nizza: Die Vorschau

"In dieser Gruppe gibt es für mich keinen wirklichen Favoriten", sagte Leverkusens Trainer Peter Bosz am Mittwoch vor dem 1. Spieltag der Gruppenphase der Europa League. Bayer sei mit Nizza und Slavia Prag "auf Augenhöhe", dennoch sollte das Weiterkommen eine machbare Aufgabe darstellen.

Gegen Nizza hat die Werkself interessanterweise noch nie ein Pflichtspiel absolviert, dennoch trifft Leverkusen in Verteidiger Dante und Trainer Patrick Vieira auf bekannte Namen. Die Franzosen haben mit vier Siegen aus sieben Spielen einen ordentlichen Saisonstart in der Ligue 1 hingelegt und rangieren derzeit auf Platz vier.

Bayer Leverkusen gelang in den ersten vier Bundesliga-Partien dagegen nur ein Sieg (1:0 gegen Mainz am vergangenen Wochenende) bei drei Unentschieden. Der Neuntplatzierte der Bundesliga muss gegen Nizza auf Kapitän Charles Aranguiz (Muskelverletzung) verzichten, das Top-Talent Florian Wirtz steht nach Bauchmuskelproblemen aber wieder im Kader.

Europa League: Die Gruppe von Bayer Leverkusen im Überblick

Bayer Leverkusen bekommt es in der Gruppe C mit dem tschechischen Meister Slavia Prag, dem israelischen Pokalsieger Hapoel Beer Sheva und den Franzosen von der Cote D'Azur zu tun.