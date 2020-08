Schachtjor Donezk - FC Basel 4:1: Donezk fidelt Eintracht-Bezwinger FCB ab und steht im Halbfinale

Schachtjor Donezk ist in das Halbfinale der Europa League eingezogen. Der ukrainische Meister setzte sich am Dienstag gegen den FC Basel im Viertelfinale mit 4:1 (2:0) durch.

Donezk trifft am 17. August (21 Uhr live auf DAZN) in Düsseldorf auf Inter Mailand, das am Montag Bayer Leverkusen bezwungen hatte.

In der Schalker Arena erzielte Junior Moraes (2.) nach einer Ecke den frühen Führungstreffer für Donezk. Den Schuss von Taison (22.) lenkte Basels Fabian Frei mit dem Knie unglücklich ins eigene Tor.

Alan Patrick (75./Foulelfmeter) und Dodo (88.) erhöhten. Ricky van Wolfswinkel (90.+2) traf für Basel.

Schachtjor war über weite Strecken deutlich überlegen und bestimmte die Partie gegen die Schweizer, bei denen der ehemalige Bundesligacoach Marcel Koller auf der Trainerbank saß.