Die Europa-League-Saison 2019/2020 geht in die ganz heiße Phase, das Endspiel steht unmittelbar vor der Tür. Doch wann genau findet das Finale statt? Dieser Artikel verrät es.

Europa League: Diese Teams zogen ins Halbfinale ein

Das Finale in Köln bildet den Abschluss einer aufregenden Spielzeit in der Europa League. Die deutschen Teams mussten allerdings alle vorzeitig ihre Koffer packen, keine der qualifizierten Bundesliga Mannschaften schaffte es unter die letzten vier Teilnehmer.

Im Halbfinale traf schließlich der FC Sevilla auf Manchester United, in diesem spanisch-englischen Duell setzten sich die Vertreter von der iberischen Halbinsel mit 2:1 durch. Im zweiten Halbfinale kommt es zum Duell zwischen Inter Mailand und Shakhtar Donezk. Die Italiener und Ukrainer machen somit den zweiten Finalteilnehmer unter sich aus.

Europa League: So funktioniert der neue Modus

Aufgrund der Zwangspause infolge der Coronapandemie wurde der eigentlich bewährte Modus der Europa League in diesem Jahr abgewandelt. Statt dem gewohnten Format, in dem die K.o.-Runden durch Hin- und Rückspiel entschieden werden, wurde in der Saison 2019/2020 nur ein K.o.-Spiel gespielt, welches über Weiterkommen und Ausscheiden entschied.

Der Grund dafür ist, dass sich der gesamte Terminkalender der UEFA durch die Zwangspause deutlich verschoben hat. Das neue Format erlaubt es den Teams, den Wettbewerb sehr viel schneller zu Ende zu spielen. Dadurch erhalten die Spieler vor der anstehenden Saisonvorbereitung doch noch eine kleine Sommerpause.

Eine weitere Besonderheit ist, dass die schnell aufeinanderfolgenden K.o.-Spiele so ausgetragen wurden, dass die Teams nicht weit reisen müssen. Alle Europa-League-Spiele ab dem Viertelfinale fanden daher in Nordrhein-Westfalen statt. Das Finale wird im RheinEnergieStadion, der Heimspielstätte des 1. FC Köln, ausgetragen.

Europa League: Wann findet das Finale statt?

Das Finale in der Europa League folgt nur vier Tage nach dem zweiten Halbfinale in dem Wettbewerb. Am 21.8. sollen sich die beiden Finalisten im RheinEnergieStadion gegenüberstehen. Die Finalteilnehmer haben somit eine Verschnaufpause von nur vier bzw. fünf Tagen.

Wie alle Halbfinalspiele in der Europa League und in der Champions League findet auch das Finale des Wettbewerbs um 21 Uhr statt.

Europa League: Wer überträgt das Finale?

Das Finale ist live und in voller Länge bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst hat sich die Rechte an der Europa League gesichert.

Neben DAZN wird auch RTL die Partie live zeigen. Auch der Fernsehsender wird die gesamten 90 Minuten mit dabei sein.

Neben der Europa League zeigt DAZN auch weiteren Spitzen-Fußball, zum Beispiel die Champions League oder LaLiga.