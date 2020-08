Am heutigen Dienstag steht in der Europa League das Viertelfinale zwischen Schachtjor Donezk und dem FC Basel an. Wir zeigen euch, wie Ihr das Spiel heute live verfolgen könnt.

Schachtjor Donezk vs. FC Basel heute live : Die Ausgangslage

Die Schweizer konnten sich gegen Bundesligist Eintracht Frankfurt souverän im Achtelfinale durchsetzen und erreichten im Gesamtergebnis ein überzeugendes 4:0. Im Baseler St. Jakob Park reichte der Elf von Marcel Koller ein 1:0, erzielt von Fabian Frei in der Nachspielzeit, nachdem im Hinspiel Frankfurt auswärts mit 3:0 überrollt wurde.

Nun wartet das stark aufspielende Donezk aus der Ukraine, welches ebenfalls einen Bundesligisten aus dem internationalen Geschäft eliminieren konnte. Der VfL Wolfsburg kassierte im Rückspiel gleich drei Tore innerhalb von fünf Minuten und trat mit leeren Händen die Heimreise aus der Ukraine an. Das Gesamtergebnis des Hin - und Rückspiels fiel mit 5:1 zugunsten der Ukrainer sehr deutlich aus.

Schachtjor Donezk vs. FC Basel heute live: Alle Informationen zur Partie

Dienstag, 11. August (21 Uhr)

Veltins Arena in Gelsenkirchen

Schiedsrichter: Michael Olivern (ENG) , Assistenten: Stuart Burt ( ENG), Simon Bennett ( ENG)



Stuart Burt ( Simon Bennett ( Gesperrt: Khocholava (Donezk) und Cömert (Basel)

Schachtjor Donezk vs. FC Basel heute live: Livestream bei DAZN

Das Viertelfinalspiel der Europa League ist live und exklusiv beim Streamingdienst DAZN zu sehen. Die Partie wird von Tom Kirsten begleitet.

Schachtjor Donezk vs. FC Basel heute live: Das Duell im direkten Vergleich

Im direkten Vergleich hat Schachtjor klar die Nase vorn. Von drei Aufeinandertreffen gewannen die Ukrainer zwei, einmal wurden die Punkte geteilt.