Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen heute live: Europa League im TV, Livestream und Liveticker

Setzt sich Bayer Leverkusen auch gegen Inter Mailand durch? Wie Ihr das Viertelfinale der Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen: Ort, Datum, Schiedsrichter

Gespielt wird heute in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf. Das Stadion ist eines von fünf in NRW, in denen das Finalturnier der Europa League ausgetragen wird.

Anstoß ist am heutigen Montag, den 10. August, um 21 Uhr. Zeitgleich trifft Manchester United auf den FC Kopenhagen.

Auf Seiten der Offiziellen ist heute ein Team aus Spanien eingeteilt: Carlos del Cerro Grande entscheidet mit seinen Assistenten Juan Carlos Yuste Jimenez und Roberto Alonso Fernandez auf dem Platz, neben dem Grün ordnet Jesus Gil Manzano als vierter Offizieller.

Auch der VAR kommt aus Spanien, Alejandro Jose Hernandez Hernandez sitzt vor den Bildschirmen und meldet sich bei klaren Fehlentscheidungen.

Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen heute live: Europa League im TV und Livestream

Gute Nachrichten: Das Spiel der Leverkusener gibt es im Free-TV. RTL zeigt Euch die komplette Partie live.

Beim Thema Streaming habt Ihr die Wahl zwischen DAZN und RTLNow. Beide Angebote sind kostenpflichtig.

Bei DAZN habt Ihr zudem die Möglichkeit, alle weiteren Spiele der Europa League ebenfalls live zu verfolgen - viele davon exklusiv.

Nach Ablauf des Testmonats könnt Ihr DAZN entweder für monatlich 11,99 Euro oder für jährlich 119,99 Euro beziehen. Mit inbegriffen ist das komplette Angebot des "Netflix des Sports", bestehend etwa aus zahlreichen Spiele der CL, der kompletten EL und vielen Spielen aus Europas Topligen.

Europa League im Liveticker: Inter Mailand gegen Bayer Leverkusen

Auch bei uns verpasst Ihr nichts vom Spiel, mit den SPOX-Livetickern seid Ihr immer auf der Höhe des Geschehens.

Bayer Leverkusen ist gegen Inter Mailand noch sieglos

Bisher trafen die beiden Klubs zweimal aufeinander, beide Duelle fanden in der Champions-League-Saison 2002/03 statt.

Damals setzten sich die Italiener mit 3:2 (2:0) in Mailand durch, ehe sie einen 2:0-Auswärtserfolg bei der Werkself folgen ließen.

Auch heute ist Inter der Favorit, Peter Bosz glaubt dennoch an die Chance seines Teams: "Wir wissen, dass Inter eine gute Mannschaft hat. Aber auch so eine Mannschaft können wir knacken. Wir müssen es selber sehr gut machen und dürfen uns nicht so viele Fehler leisten."

