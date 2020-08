Europa League heute live im TV, Livestream und Liveticker

Nachdem gestern unter anderem Bayer Leverkusen im Viertelfinale der Europa League gefragt war, stehen heute zwei weitere Partien auf dem Programm. Wir zeigen euch, wie Ihr die Europa League heute live sehen könnt.

Europa League heute live: Viertelfinale Nummer drei und vier sind an der Reihe

Nachdem gestern die Top-Favoriten auf den Titel in der Europa League, Manchester United und Inter Mailand, gefragt waren, stehen sich heute der FC Basel und Schachtjor Donezk in der Veltins Arena in Gelsenkirchen gegenüber. Außerdem spielt Wolverhampton gegen den FC Sevilla in Duisburg.

Los geht's mit beiden Partien um 21 Uhr, die wie alle übrigen Partien in der zweithöchsten europäischen Spielklasse ohne Zuschauer stattfinden werden. In der Veltins Arena spielen während des Europa-League-Final-Turniers nur Basel und Donezk, in Köln wird beispielsweise dreimal gespielt.

© imago images / Hans Blossey

Europa League heute live: Besonderheiten beim Final Turnier

Damit der Wettbewerb weiterhin durchgeführt werden kann, schottet die UEFA die Teams und die Verantwortlichen während der Corona-Pandemie ab. Außerdem werden alle Gelbe Karten bereits nach dem Achtelfinale gelöscht, normalerweise wäre dies erst im Viertelfinale geschehen. Hat ein Akteur jedoch im Achtelfinale eine Sperre erhalten, wird diese im Viertelfinale wirksam.

Hinzu kommt, dass die Vereine drei neue Plätze im Kader melden können, wenn der jeweilige Spieler seit dem 3. Februar national spielberechtigt ist. Die Werkself nutzte diese Option und meldete Youngster Florian Wirtz nach.

© imago images

Europa League heute live: Schachtjor Donezk gegen FC Basel live bei DAZN

Die Partien heute Abend werden exklusiv beim Streamingdienst DAZN zu sehen sein. Die Partie wird von Tom Kirsten kommentiert, doch es gibt auch die Möglichkeit, sich für die Extraoption "Fanatmosphäre" zu entscheiden.

Europe League heute live: Das Viertelfinale im Überblick