Europa-League-Achtelfinals in der Konferenz heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heute werden die restlichen Achtelfinal-Begegnungen in der Europa League gespielt. Wie Ihr die Konferenz zu diesen Spielen heute live im TV, Livestream und im Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Europa-League-Achtelfinal-Konferenz: Welche Spiele finden heute statt?

Gestern fand das erste Mal seit März wieder ein Europa-League-Abend statt. Vier Spiele wurden dabei absolviert. Vier Mannschaften sind ins Viertelfinale eingezogen. Am heutigen Donnerstag spielen die restlichen acht Klubs ihre Spiele. DAZN bietet dafür eine Konferenz an, die sich auch GoalZone nennt.

Um 18.55 Uhr startet das Spiel zwischen dem FC Sevilla und AS Rom. Im Parallelspiel kämpfen Bayer Leverkusen und Glasgow Rangers, um ein Ticket für das Viertelfinale. Später um 21 Uhr folgt dann das zweite Spiel mit deutscher Beteiligung. Eintracht Frankfurt ist zu Gast in Basel. Zu guter Letzt empfangen die Wolverhampton Wanderers den griechischen Meister Olympiakos Piräus.

Heim Gast Hinspiel-Ergebnis Anpfiff FC Sevilla AS Roma Hinspiel abgesagt 18.55 Uhr Bayer Leverkusen Glasgow Rangers 3:1 18.55 Uhr FC Basel Eintracht Frankfurt 3:0 21 Uhr Wolverhampton Wanderers Olympiakos Piräus 1:1 21 Uhr

Europa-League-Achtelfinal-Konferenz: Heute live im TV und Livestream

Nachdem DAZN in Deutschland die Übertragungsrechte für die Europa League besitzt, wird auch die Konferenz auf dem Streamingdienst gezeigt. Diese Konferenz (auch GoalZone genannt) startet um 18.55 Uhr. Somit behält der Zuschauer einen Überblick über alle Achtelfinal-Rückspiele des Abends.

Zusätzlich zur Europa League bietet "das Netflix des Sports" auch Spiele der Champions League.

Aber nicht nur der Fußball-Fan hat Grund, die Plattform zu nutzen. Auch Fans der US-Sportarten (NHL, NBA, NFL, MLB) bekommen reichlich Content angeboten.

Ein Abonnement für all dies kostet monatlich 11,99 Euro und jährlich 119,99 Euro.

Europa-League-Achtelfinal-Konferenz im Liveticker

Sowohl die Konferenz als auch die Einzelspiele werden bei SPOX live getickert. Damit bleiben die Fußball-Fans auf dem Laufenden, die keine Möglichkeit haben, auf das TV- und Livestream-Angebot von DAZN zuzugreifen.

Liveticker: Europa-League-Achtelfinal-Konferenz am Donnerstag

