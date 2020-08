Europa-League-Achtelfinale: Schachtjor Donezk vs. VfL Wolfsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Wolfsburg will die Hinspielniederlage gegen Schachtjor Donezk (VIDEO: Hier geht es zu den Highlights des Hinspiels) wiedergutmachen und eine Runde weiterkommen. Bei SPOX erfahrt Ihr alles rund um das Spiel und zur Übertragung im TV und Livestream.

Schachtjor Donezk vs. VfL Wolfsburg: Uhrzeit, Ort

Das Rückspiel findet heute um 21 Uhr statt. Austragungsort hierfür ist das Olympiastadion in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Zuschauer sind aufgrund der Corona-Pandemie nicht erlaubt.

Der VfL Wolfsburg hatte versucht, das Rückspiel in eine andere Stadt zu verlegen, um die Reisestrapazen zu verringern. Die UEFA lehnte allerdings den Antrag ab.

Europa League: Donezk gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream

Alle Partien der Europa League könnt Ihr beim Streamingdienst DAZN verfolgen. Die Berichterstattung beginnt dafür um wenige Minuten vor Anpfiff:

Donezk vs. Wolfsburg: Europa League heute im Liveticker verfolgen

SPOX bietet zu allen Spielen der Europa League einen Liveticker an. So auch zu diesem Spiel.

Europa League: Die Spiele des Tages

Bei Inter vs. Getafe und Sevilla vs. AS Rom findet nur ein Spiel statt. Das Hinspiel wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

Datum Heim Gast Hinspiel 5. August, 18.55 Uhr FC Kopenhagen Istanbul Basaksehir 0:1 5. August, 18.55 Uhr Schachtjor Donezk VfL Wolfsburg 2:1 5. August, 21 Uhr Manchester United LASK Linz 5:0 5. August, 21 Uhr Inter Mailand FC Getafe - 6. August, 18.55 Uhr FC Sevilla AS Rom - 6. August, 18.55 Uhr Bayer Leverkusen Glasgow Rangers 3:1 6. August, 21 Uhr Wolverhampton Olympiakos Piräus 1:1 6. August, 21 Uhr FC Basel Eintracht Frankfurt 3:0

Europa League - Donezk gegen Wolfsburg: Voraussichtliche Aufstellungen

Donezk-Coach Luis Castro muss auf folgende Spieler verzichten: Vyacheslav Tankovskyi (Verrenkungsbruch des Sprunggelenks), Maksym Malyshev (Knie-OP), Vladyslav Vakula (Schulterverletzung) und Ismaily (Kreuzbandoperation).

Wölfe-Trainer Oliver Glasner stehen dagegen Paulo Otávio (Sprunggelenksverletzung), Kevin Mbabu (Corona-Virus), William (Kreuzbandriss) und Ignacio Camacho (Sprunggelenksprobleme) nicht zur Verfügung.

Donezk: Pyatov - Dodo, Kryvtsov, Mativienko, Bolbat - Stepanenko, Matrick, Kovalenko - Tete, Taison, Marlos

Pyatov - Dodo, Kryvtsov, Mativienko, Bolbat - Stepanenko, Matrick, Kovalenko - Tete, Taison, Marlos Wolfsburg: Casteels - Tisserand, Pongracic, Brooks, Roussillon - Guilavogui, Arnold - Schlager - Ginczek, Weghorst, Brekalo

Schachtjor Donezk gegen VfL Wolfsburg: Fakten

Das Hinspiel, das Schachtar Donezk in Wolfsburg mit 2:1 gewann war das erste Pflichtspielduell dieser Gegner. Schachtars letzte sieben Europapokal-Heimspiele gegen deutsche Teams endeten alle Unentschieden, darunter 3-mal mit 0:0.

Wolfsburg gewann in dieser Europa-League-Saison bereits in der Ukraine - mit 1:0 bei FC Oleksandria in der Gruppenphase.

Schachtar will erstmals seit 2015/16 wieder ins Viertelfinale der Europa League einziehen. In zwei ihrer letzten drei K.o.-Runden-Teilnahmen, in denen die Ukrainer das Hinspiel gewannen, schieden sie jedoch nach dem Rückspiel aus (Europa-League-Sechzehntelfinale 2016/17 und Champions-League- Achtelfinale 2017/18).

Wolfsburg ist in keinem seiner letzten beiden Europa-League-K.o.-Duelle weitergekommen, in denen der VfL das Hinspiel verlor.

Schachtar münzte sieben seiner 33 Torschüsse in dieser Europa-League-Saison in Tore um, seitdem das Aus in der Champions League kam. 21.2% sind die beste Chancenverwertung eines Europa-League-Teams 2019/20.

Europa League: Termine des Finalturniers

Das Finalturnier der Europa League findet in Deutschland statt. Gelsenkirchen, Düsseldorf, Duisburg und Köln bekamen den Zuschlag für das Turnier. Im Rhein-Energie-Stadion in Köln findet am 21. August das Finale statt.