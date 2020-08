Bayer Leverkusen - Trainer Peter Bosz exklusiv: "Haben noch die Möglichkeit, einen Titel zu holen"

Für Bayer Leverkusen gilt es heute gegen die Glasgow Rangers, den Einzug ins Viertelfinale perfekt zu machen (18.55 Uhr im Livestream auf DAZN). Die Chancen stehen nach dem 3:1 aus dem Hinspiel sehr gut. Trainer Peter Bosz (56) warnt aber im Interview mit DAZN und SPOX davor, dieses Spiel auf die leichte Schulter zu nehmen.

Peter Bosz über ...

... die Form seiner Mannschaft nach der kurzen Pause: "Ich sehe, dass meine Mannschaft fit ist und richtig Bock auf die Europa League hat. Die Pause war nur zwei Wochen lang, da ist die ganze Kondition nicht ganz verschwunden. Wir haben geschaut, wie weit die Jungs noch sind und haben sie aufgebaut. Die Stimmung ist gut, denn wir haben noch die Möglichkeit, einen Titel zu holen."

Die UEFA Champions League und die UEFA Europa League sind zurück. Die Fans erwartet ein ganz besonderer August: mit 23 Spiele in 19 Tagen live auf DAZN!

... den Vorteil anderer Vereine, die länger in der Liga gespielt haben: "Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, weil ich so etwas noch nie erlebt habe. Die Vorbereitung auf dieses wichtige Turnier war extrem kurz. Man könnte sagen, dass wir einen Vorteil haben, weil wir mehr Urlaub hatten und deshalb frischer sind. Aber es kann sein, dass die anderen Teams mehr Rhythmus haben, weil deren Saison länger lief. Die Situation ist für alle Trainer neu."

... die stärksten Rivalen im Kampf um den Sieg in der Europa League: "Es ist wirklich wahr: Ich habe mich nur mit den Glasgow Rangers beschäftigt. Auch wenn alle nach dem 3:1 aus dem Hinspiel sagen, dass es jetzt nur noch eine Formalität für uns ist, so weiß ich, dass es das im Fußball niemals gibt. Die Rangers haben in der Vorbereitung und der Liga schon fünf Spiele absolviert und dabei unter anderem gegen Lyon oder Nizza zu Null gewonnen. Deshalb ist es wichtig, dass sich die Mannschaft und vor allem ich als Trainer voll auf Glasgow fokussieren."

Peter Bosz: "Schwere Verletzungen kommen meist, wenn Spieler ermüdet sind"

... die Belastung mit dem Bundesliga-Start nach der Europa League: "Wir hatten in der Bundesliga nach der Corona-Pause fünf Spiele hintereinander mit jeweils nur zwei Tagen Pause. Da wird man dann irgendwann müde. Und die schweren Verletzungen kommen meistens, wenn die Spieler ermüdet sind. Darüber mache ich mir natürlich Sorgen. Aber damit müssen wir umgehen. Körperlich können die jungen Kerle das alles verkraften. Aber wenn man im Kopf nicht frisch ist, dann schwindet die Konzentration. Wir versuchen das Training um die Spiele so zu planen, dass die Spieler auch ihre Ruhezeiten bekommen und somit ihre Frische behalten."

Diese Klubs aus den Top-5-Ligen Europas holten die meisten Punkte in den letzten 20 Jahren © imago images 1/32 In den letzten 20 Jahren haben es immer wieder Teams geschafft, für Überraschungen zu sorgen. Die Top-Klubs punkten dagegen Jahr für Jahr souverän. Wir zeigen die erfolgreichsten Punktesammler aus Europas Top-5-Ligen. Stand: 28. Juli 2020. © imago images / PanoramiC 2/32 Platz 30: Stade Rennes – 1063 Punkte in 756 Ligaspielen (1,41 Punkte pro Spiel) © imago images / Marca 3/32 Platz 29: Athletic Bilbao – 1067 Punkte in 781 Ligaspielen (1,37 Punkte pro Spiel) © imago images / Panoramic International 4/32 Platz 28: AS Monaco – 1071 Punkte in 680 Ligaspielen (1,58 Punkte pro Spiel) © imago images / Action Plus 5/32 Platz 27: FC Villarreal – 1099 Punkte in 72212 Ligaspielen (1,52 Punkte pro Spiel) © imago images / Poolfoto 6/32 Platz 26: FC Schalke 04: 1112 Punkte in 697 Ligaspielen (1,60 Punkte pro Spiel) © imago images / Uk Sports Pics Ltd 7/32 Platz 25: FC Everton – 1114 Punkte in 777 Ligaspielen (1,43 Punkte pro Spiel) © imago images / PanoramiC 8/32 Platz 24: Girondins Bordeaux – 1159 Punkte in 756 Ligaspielen (1,53 Punkte pro Spiel) © imago images / Revierfoto 9/32 Platz 23: Bayer Leverkusen – 1175 Punkte in 697 Spielen (1,69 Punkte pro Spiel) © imago images / Agencia EFE 10/32 Platz 22: FC Sevilla – 1177 Punkte in 743 Spielen (1,58 Punkte pro Spiel) © imago images / PanoramiC 11/32 Platz 21: OSC Lille – 1185 Punkte in 742 Spielen (1,60 Punkte pro Spiel) © imago images / ZUMA Wire 12/32 Platz 20: Atletico Madrid – 1209 Punkte in 707 Spielen (1,71 Punkte pro Spiel) © imago images / Xinhua 13/32 Platz 19: Lazio Rom – 1235 Punkte in 761 Spielen (1,62 Punkte pro Spiel) © imago images / Poolfoto 14/32 Platz 18: Borussia Dortmund – 1235 Punkte in 697 Spielen (1,78 Punkte pro Spiel) © imago images / PA Images 15/32 Platz 17: Olympique Marseille – 1238 Punkte in 756 Spielen (1,64 Punkte pro Spiel) © imago images / Focus Images 16/32 Platz 16: Tottenham Hotspur – 1256 Punkte in 778 Spielen (1,61 Punkte pro Spiel) © imago images / PA Images 17/32 Platz 15: Manchester City – 1258 Punkte in 721 Spielen (1,74 Punkte pro Spiel) © imago images / ZUMA Press 18/32 Platz 14: FC Valencia – 1291 Punkte in 781 Spielen (1,65 Punkte pro Spiel) © imago images / PA Images 19/32 Platz 13: AC Milan – 1380 Punkte in 761 Spielen (1,81 Punkte pro Spiel) © imago images / Panoramic International 20/32 Platz 12: Paris Saint-Germain – 1388 Punkte in 755 Spielen (1,84 Punkte pro Spiel) © imago images / Cordon Press/Miguelez Sports 21/32 Platz 11: Olympique Lyon – 1413 Punkte in 756 Spielen (1,87 Punkte pro Spiel) © imago images / ZUMA Wire 22/32 Platz 10: AS Rom – 1415 Punkte in 761 Spielen (1,86 Punkte pro Spiel) © imago images / Sportimage 23/32 Platz 9: Inter Mailand – 1427 Punkte in 763 Spielen (1,87 Punkte pro Spiel) © imago images / PA Images 24/32 Platz 8: FC Liverpool – 1460 Punkte in 777 Spielen (1,88 Punkte pro Spiel) © imago images / Pro Shots 25/32 Platz 7: FC Arsenal – 1507 Punkte in 777 Spielen (1,94 Punkte pro Spiel) © imago images / Sven Simon 26/32 Platz 6: FC Bayern – 1548 Punkte in 697 Spielen (2,22 Punkte pro Spiel) © imago images / MIS 27/32 Platz 5: FC Chelsea – 1562 Punkte in 780 Spielen (2,0 Punkte pro Spiel) © imago images / LaPresse 28/32 Platz 4: Juventus Turin – 1572 Punkte in 723 Spielen (2,11 Punkte pro Spiel) © imago images / PA Images 29/32 Platz 3: Manchester United – 1614 Punkte in 780 Spielen (2,07 Punkte pro Spiel) © imago images / Focus Images 30/32 Platz 2: Real Madrid – 1688 Punkte in 781 Spielen (2,16 Punkte pro Spiel) © imago images / PA Images 31/32 Platz 1: FC Barcelona – 1698 Punkte in 781 Spielen (2,17 Punkte) © imago images / HJS 32/32 Bereinigt man das Ranking und schaut sich nur den Punkteschnitt pro Spiel an, steht der FC Bayern an der Spitze der Liste, gefolgt von Barca, Real Madrid, Juve und United.

... den Hype und die Gerüchte um Kai Havertz: "Das beobachten wir alles genau. Von 20 Interview-Anfragen wird 18-mal Kai angefragt. Dann müssen wir dafür sorgen, dass er nicht 18-mal hingeht. Er ist ein außergewöhnlicher Spieler. Aber auch außergewöhnliche Spieler können mal einen schlechten Tag haben. Wenn wir verlieren ist er dann immer der erste, der kritisiert wird, auch wenn er vielleicht gar nicht so schlecht gespielt hat. Ich rede dann oft mit ihm und erkläre, wie ich sein Spiel gesehen habe. Dann gibt es Partien wie die gegen Hertha BSC, als die Fans bei seiner Auswechslung gepfiffen haben. Ich habe ihm gesagt, dass er in diesem Spiel, in dem er wirklich nicht gut war, vielleicht am meisten gelernt hat. Aber Kai ist insgesamt ein intelligenter Junge und weiß, wie die Welt funktioniert.

... den Entschluss von Andre Schürrle, die Karriere zu beenden: "Ich habe mich schon gewundert, weil er ja erst 29 Jahre alt ist. Aber er wird diese Entscheidung nicht nach dem Aufwachen getroffen haben, sondern nach reiflicher Überlegung. Andre ist ein guter Junge. Vielleicht war es der große Druck oder die lange Zeit fern von der Familie, weil er zuletzt ja in England und Russland war. Aber da kann ich auch nur raten. Er wird seinen Grund haben, warum er aufhört. Und das muss man respektieren."