Europa League: Spielplan, Ansetzungen, Termine

Die Auslosung für den weiteren Verlauf der Europa-League-Saison ist durch. Wer gegen wen antreten muss und wann die Spiele stattfinden? Alle Infos findet ihr hier.

Europa League, Viertelfinale: Diese Spiele wurden ausgelost

Die Paarungen im Viertelfinale der Europa League wurden gerade frisch ausgelost. Wer auf wen trifft, verrät euch diese Übersicht.

Datum Heim Gast 11. August VfL Wolfsburg/Shakhtar Donezk FC Basel/Eintracht Frankfurt 11. August Manchester United/Linzer ASK Basaksehir/FC Kopenhagen 11. August Inter Mailand/FC Getafe Bayer Leverkusen/Glasgow Rangers 11. August Wolverhampton Wanderers/Olympiakos Piräus AS Rom/FC Sevilla

Europa League, Achtelfinale: Wo finden die Rückspiele statt

Während die Viertel- und Halbfinals in einem Blitzturnier über zwei Wochen an einem Ort stattfinden sollen, werden die meisten noch ausstehenden Rückspiele aus dem Achtelfinale der Europa League wohl noch wie geplant beim jeweiligen Gastgeber stattfinden.

So soll das Rückspiel zwischen Bayer Leverkusen und den Glasgow Rangers (Hinspiel) beispielsweise in Leverkusen ausgetragen werden, das erneute Aufeinandertreffen von Eintracht Frankfurt und dem FC Basel (Hinspiel) soll derweil in Basel stattfinden.

Sollte eine Austragung in der Stadt des eigentlich eingeplanten Rückspiel-Gastgebers nicht möglich sein, wird eine alternative Austragungsstätte gesucht werden. Diese werden in Nordrhein-Westfalen sein, wo auch das Blitzturnier ab dem Viertelfinale stattfinden wird. Die Duelle zwischen dem FC Sevilla und dem AS Rom sowie Inter Mailand und dem FC Getafe werden dazu zählen.

Europa League: Die Termine der restlichen Saison

Datum Runde 5./6. August Achtelfinal-Rückspiele 11. August Viertelfinale 16./17. August Halbfinale 21. August Finale

Alle Termine sind provisorisch und können von der UEFA noch geändert werden.

