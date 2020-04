Inter Mailand - Eintracht Frankfurt heute live: Europa-League-Partie im Re-Live im Livestream sehen

Vergangenes Jahr war Eintracht Frankfurt das Europapokalteam der Saison. DAZN zeigt heute das Achtelfinal-Rückspiel gegen Inter Mailand in voller Länge im Re-Live mit Kommentar von Frankfurt-Verteidiger Danny da Costa. Wie ihr das Spiel heute im Livestream sehen könnt, erfahrt ihr hier.

Inter Mailand - Eintracht Frankfurt heute im Re-Live im Livestream

Um 15.30 Uhr beginnt auf DAZN die Übertragung des Europa-League-Spiels zwischen Inter Mailand und Eintracht Frankfurt. Ursprünglich sind sich die beiden Mannschaften am 14. März 2019 im Mailänder San Siro begegnet.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Kommentiert wird die Partie von Max Siebald und Experte Ralph Gunesch. Unterstützt werden die beiden von SGE-Verteidiger Danny da Costa, der im Spiel gegen Inter die komplette Spielzeit auf dem Rasen stand.

Während der Spielpause der Fußballligen zeigt DAZN jedes Wochenende historische Partien. Der erste Monat beim Streamingdienst ist kostenlos.

© getty

Inter - Eintracht: Die Aufstellungen

Mit diesen Aufstellungen sind die Teams in die Partie gestartet:

Inter Mailand: Handanovic - D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Soares - Valero, Vecino - Candreva, Politano, Perisic - Balde

Handanovic - D'Ambrosio, de Vrij, Skriniar, Soares - Valero, Vecino - Candreva, Politano, Perisic - Balde Eintracht Frankfurt: Trapp - Hasebe, Hinteregger, Ndicka - da Costa, Willems, Rode, Kostic - Gacinovic - Jovic, Haller

Eintracht Frankfurt: Der Weg ins Achtelfinale

Bereits in der Gruppenphase machte Eintracht Frankfurt auf sich aufmerksam. Die SGE gewann alle sechs Gruppenspiele gegen Vorjahresfinalist Olympique Marseille, Lazio Rom und Apollon Limassol aus Zypern und beendete die Gruppenphase mit einem Torverhältnis von 17:5.

Gegner im Sechzehntelfinale war Shakhtar Donezk. Die Ukrainer belegten in der Gruppenphase der Champions League den dritten Rang und sicherten sich so das Ticket für die K.o.-Runde der Europa League. Nach einem 2:2-Unentschieden im Auswärtsspiel in der Ukraine setzte sich Eintracht Frankfurt daheim mit 4:1 durch und zog ins Achtelfinale ein.

Dort sollte der Mailänder Traditionsklub Inter warten. Auch Inter war zuvor in der Champions League aktiv und verpasste nur aufgrund des direkten Vergleichs mit Tottenham den Einzug in die K.o.-Phase. Im Sechzehntelfinale der Europa League setzte sich Inter souverän mit 5:0 gegen Rapid Wien durch. Im Hinspiel zwischen Eintracht und Inter konnte die SGE ein 0:0 sichern und wäre somit bei einem Sieg in Mailand im Viertelfinale der Europa League.

© getty

Eintracht Frankfurt: Europa-League-Spielplan der Saison 2018/19

Die Eintracht war als DFB-Pokalsieger 2018 direkt für die Gruppenphase der UEFA Europa League 2018/19 qualifiziert. Erst im Halbfinale schieden die Frankfurter im Elfmeterschießen gegen den späteren Gesamtsieger FC Chelsea aus.