Europa League: VfL Wolfsburg gegen Schachtjor Donezk heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr das Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League zwischen VfL Wolfsburg und Schachtjor Donezk heute live und in voller Länge im TV, Livestream und Lievticker verfolgen.

VfL Wolfsburg vs. Schachtjor Donezk: Das müsst Ihr wissen

Austragungsort des Hinspiels ist die VW-Arena in Leipzig, die normalerweise 30.000 Zuschauern Platz bietet. Doch die Arena bleibt aufgrund des Coronavirus für Fans geschlossen.

Anstoß der Partie ist am heutigen Donnerstagabend (12. März) um 21.00 Uhr. Das Schiedsrichtergespann für das Spiel kommt aus Slowenien:

Schiedsrichter: Damir Skomina

Damir Skomina Assistenten: Jure Praprotnik und Robert Vukan

Jure Praprotnik und Robert Vukan Vierter Offizieller: Nejc Kajtazovic

Nejc Kajtazovic VAR: Alejandro Hernandez und Xavier Estrada Fernandez (beide ESP)

VfL Wolfsburg gegen Schachtjor Donezk heute live im TV und Livestream

Das Duell zwischen dem VfL Wolfsburg könnt Ihr heute live und exklusiv auf DAZN verfolgen. Der Streamingdienst geht pünktlich zum Spielbeginn auf Sendung und zeigt auch alle weiteren Spiele der Europa League live und in voller Länge.

VfL Wolfsburg - Schachtjor Donezk heute im Liveticker

Keine Möglichkeit, die Partie im TV oder Stream zu verfolgen? Dann greift auf unseren kostenlosen und ausführlichen Liveticker zurück. In unserem Liveticker-Kalender findet Ihr neben den Partien am heutigen Donnerstagabend zahlreiche weitere sportliche Highlights.

VfL Wolfsburg - Schachtjor Donezk: Voraussichtliche Aufstellungen

Beide Teams gehen ohne personelle Sorgen in die Partie: Bei den Gästen ruhen die Hoffnungen auf Torjäger Junior Moraes, der in der Liga bereits 17-mal traf.

Wolfsburg: Casteels - Steffen, Brooks, Knoche, Rousillon - Brekalo, Gerhardt, Arnold, Schlager, Mehmedi - Weghorst

Casteels - Steffen, Brooks, Knoche, Rousillon - Brekalo, Gerhardt, Arnold, Schlager, Mehmedi - Weghorst Donezk: Piatov - Ismaily, Matviienko, Kryvtsov, Dodo - Konoplianka, Marcos Antonio, Maycon, Taison, Tete - Junior Moraes

Europa League heute live: Die frühen Begegnungen

Datum und Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 18.55 Uhr Istanbul BB FC Kobenhavn 18.55 Uhr Linzer ASK Manchester United 18.55 Uhr Eintracht Frankfurt FC Basel

Europa League heute live: Die späten Begegnungen