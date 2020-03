Europa League: Achtelfinal-Hinspiele heute live im TV, Livestream und Liveticker

So könnt Ihr alle Hinspiele im Achtelfinale der diesjährigen Europa League am heutigen Donnerstagabend live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Mit dem DAZN-Probemonat könnt Ihr die Europa League live und in voller Länge kostenlos verfolgen.

Europa League: Termine, Verschiebungen, Zuschauer

Am heutigen Donnerstagabend (12. März ) ist es soweit, um 18.55 Uhr beginnen die Hinspiele des Europa-League-Achtelfinals und der Kampf um den Titel geht weiter.

Insgesamt werden im Europa-League-Achtelfinale acht Partien ausgetragen. Doch wegen des Coronavirus wurden die Partien Sevilla - Rom und Inter Mailand - Getafe verschoben. Die Partien mit deutscher Beteiligung finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

© getty

Europa League heute live im TV und Livestream

Gute Nachrichten für alle Leverkusen-Fans: Das Hinspiel in Glasgow wird im Free-TV auf RTL übertragen. Alle weiteren Spiele der Europa League gibt es live und exklusiv nur auf DAZN zu sehen.

Neben der Europa League hat der Streamingdienst zudem die Champions League, Serie A, Ligue 1, Primera Division und die Montags-, Freitags- und frühen Sonntags-Partien der Bundesliga im Programm.

Das Ganze gibt's bereits für 11,99 Euro im Monats- oder 119,99 Euro im Jahresabonnement. Und das Beste daran: Egal für welche Variante Ihr Euch entscheidet, der erste Monat ist kostenlos.

Europa League: Alle Spiele heute im Liveticker

Kein Bewegtbild verfügbar? Kein Problem! Wir bieten Euch zu allen Einzelspielen einen Liveticker an. Außerdem haben wir eine Konferenz mit allen Parallelspielen im Angebot. Hier geht's zu den Tickern mit deutscher Beteiligung:

Europa League heute live: Die frühen Spiele

Drei Spiele beginnen bereits um 18.55 Uhr. Mit Eintracht Frankfurt ist auch ein deutsches Team zur früheren Anstoßzeit gefordert. Alle Spiele im Überblick:

Uhrzeit Heimteam Auswärtsteam 18.55 Uhr Istanbul BB FC Kobenhavn 18.55 Uhr Linzer ASK Manchester United 18.55 Uhr Eintracht Frankfurt FC Basel

Europa League heute live: Die späten Spiele

Die restlichen drei Achtelfinal-Hinspiele des Tages steigen dann um 21.Uhr. Mit dabei sind unter anderem VfL Wolfsburg und Bayer 04 Leverkusen.