Europa League: Wer zeigt / überträgt die Auslosung heute live im TV und Livestream?

Die Auslosung des Achtelfinals in der Europa League steht an. Mit dem VfL Wolfsburg, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt (das sein entscheidendes Spiel jedoch noch austragen muss) sind auch drei deutsche Teams mit in der Verlosung. Wer das Prozedere live überträgt, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Europa League, Achtelfinal-Auslosung: Datum, Zeit, Ort

Die Auslosung des Achtelfinals der Europa League findet wie die meisten großen Prozeduren der UEFA in Nyon in der Schweiz statt.

Starten soll die Veranstaltung am heutigen Freitag, dem 28.2.2020, um 13.00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Europa League: Die Achtelfinal-Auslosung live im Livestream

Die Ziehung könnt ihr live auf DAZN verfolgen. Der Streamingdienst überträgt die gesamte Auslosung live, ab 13.00 Uhr beginnt die Übertragung. Kommentiert wird diese von Christoph Stadtler, Sebastian Kneißl steht ihm als Experte zur Seite.

Neben DAZN überträgt auch die UEFA die Auslosung live. Dieser Livestream kann auf uefa.com verfolgt werden.

Europa League: Die Achtelfinal-Auslosung im Liveticker

Wer die Ziehung nicht im Bewegtbild verfolgen kann oder verfolgen möchte, der wird vielleicht mit unserem Liveticker glücklich. Auf SPOX begleiten wir die Auslosung ab 13.00 live, bei uns auf der Seite verpasst ihr also nichts.

Europa League: Die Teams im Achtelfinale

LASK Bayer Leverkusen Wolfsburg Wolverhampton FC Basel AS Roma Basaksehir Glasgow Rangers Inter ManUnited FC Kopenhagen Shaktar Donetsk FC Sevilla Getafe Olympiacos Piräus Salzburg/Frankfurt

Europa League: Salzburg und Frankfurt mit Nachholspiel

Wer die Tabelle aufmerksam angeschaut hat, wird gemerkt haben, dass der 16. Teilnehmer noch nicht final feststeht. Das Rückspiel zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt musste am gestrigen Donnerstag wegen einer Orkanwarnung verschoben werden. Das Match steigt daher erst heute Abend um 18.00 Uhr.

Das Hinspiel hatten die Frankfurter zuhause mit 4:1 für sich entscheiden können, der Eintracht genügt in Salzburg somit sogar eine Niederlage zum Weiterkommen, solange diese mit maximal zwei Toren Unterschied ausfällt.

Europa League: Termine, Daten

Das Finale der diesjährigen Europa League findet im polnischen Danzig statt.