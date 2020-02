Heute findet das Rückspiel in der Europa League zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Porto statt. Wir verraten euch, wer die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker zeigt.

FC Porto gegen Bayer Leverkusen: Austragsungsort, Datum, Uhrzeit

Die Partie findet am heutigen Donnerstag, den 27. Februar, um 18.55 Uhr im Estadio do Dragao in Porto statt. Das "Drachenstadion", wie die wörtliche deutsche Übersetzung lautet, bietet Platz für etwa 50.000 Zuschauer. Der Schiedsrichter der Partie ist der Rumäne Istvan Kovacs.

Das Hinspiel fand bereits letzte Woche in Leverkusen statt. Dort konnte sich die "Werkself" mit 2:1 gegen Porto durchsetzen. Die Treffer erzielten Alario (29.), Havertz (57. per Elfmeter) und Luis Diaz (73.).

Wer zeigt FC Porto gegen Bayer Leverkusen heute live im TV und Livestream?

Die Partie FC Porto gegen Bayer Leverkusen wird nicht im Free-TV übertragen. Stattdessen wird das Spiel live und exklusiv auf DAZN gezeigt. Neben der Partie FC Porto gegen Bayer Leverkusen werden auch alle anderen Europa-League-Spiele übertragen.

Neben der EL gibt es bei DAZN ausgesuchte Spiele der Champions League, alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga und jede Menge weiteren europäischen Spitzenfußball zu sehen (Serie A, LaLiga, Ligue1).

Wem das immer noch nicht reicht, bietet DAZN auch andere Sportarten wie Tennis, Kampfsport, und viele Spiele der US-Ligen NFL, NBA, NHL und MLB live an.

Ein Abo bei DAZN kostet euch entweder 11,99 Euro pro Monat oder 119,99 Euro pro Jahr. Hier geht's zum kostenlosen Probemonat von DAZN.

FC Porto gegen Bayer Leverkusen heute im Liveticker

Wer keinen Zugriff auf Bewegtbild hat, kann das Spiel bei SPOX im Liveticker verfolgen. Hier geht's zum Liveticker.

Bayer Leverkusen weiter im Höhenflug

Acht ihrer vergangenen neun Pflichtspiele konnte Bayer Leverkusen für sich entscheiden. Gegner dabei waren Hochkaräter wie der BVB oder eben der FC Porto, der im heutigen Rückspiel wieder Gegner der Werkself ist.

"Mit den ganzen Siegen im Rücken, können wir dort mit breiter Brust hinfahren", sagte Sven Bender nach den Augsburg-Spiel am Wochenende (2:0) selbstbewusst.

Schon nicht mehr mit dabei war am Samstag Kevin Volland. Der Stürmer hatte im Hinspiel gegen die Portugiesen einen Syndesmoseriss im linken Sprunggelenk erlitten und fällt für den Rest der Saison aus.

Europa League: Die Hinspiele aus deutscher Sicht

Alle drei deutschen Teams konnten sich im Hinspiel durchsetzen und reisen mit Rückenwind zu ihren Rückspielen.