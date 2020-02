Heute findet das Rückspiel im Sehzentelfinale der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und RB Salzburg statt. Wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Sichere Dir jetzt den kostenfreien Probemonat von DAZN und verfolge die Eintracht in der Europa League live!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

RB Salzburg gegen Eintracht Frankfurt: Wann und wo findet das Rückspiel statt?

Das Rückspiel findet am heutigen Donnerstag, den 27. Februar, um 21 Uhr in der Red Bull Arena in Salzburg statt. Dort finden bei internationalen Spielen rund 29.500 Zuschauer Platz. Das Spiel wird geleitet vom französischen Schiedrichter Benoît Bastien.

Wer überträgt Eintracht Frankfurt gegen RB Salzburg heute live im TV und Livestream?

Gute Nachricht für alle Fußball-Fans: Das Rückspiel zwischen der Eintracht und RB Salzburg wird heute im Free-TV übertragen. Zu sehen ist das Spiel auf RTL ab 20.15 Uhr. Um das Geschehen auf und neben dem Platz einzuordnen, hat der Kölner Privatsender die Experten Roman Weidenfeller und Steffen Freund an Bord. Als Kommentator ist Marco Hagemann im Einsatz.

Wer die Partie lieber streamen will, der ist bei DAZN genau richtig! Der Streamingdienst zeigt jedes Spiel der Europa League live.

DAZN bietet neben der Europa League, auch ausgesuchte Spiele der Champions League, alle Freitags- und Montagsspiele der Bundesliga und jede Menge weiteren Livefußball aus Europas Spitzenligen (Ligue 1, Serie A, Primera Division).

Um Zugang zu DAZN zu bekommen, benötigt Ihr ein Abo. Die Wahl habt Ihr dabei zwischen den Monatsabo für 11,99 Euro und dem Jahresabo für 119,99 Euro. Hier gelangt Ihr zum kostenlosen Probemonat.

RB Salzburg gegen Eintracht Frankfurt heute im Liveticker

Für diejenigen, die keinen Zugriff auf das Bewegtbild haben, gibt es das Spiel auch bei SPOX im Liveticker. Hier geht's zum Liveticker.

Europa League: Eintracht Frankfurt erfolgreichstes deutsches Team

Das Hinspiel konnten die Frankfurter souverän mit 4:1 vor heimischer Kulisse für sich entscheiden. Es war saisonübergreifend der 18. Sieg der Eintracht in der Europa League. Kein deutsches Team hat mehr Siege in der Europa League. Davor hielt Schalke 04 den Rekord mit 17 Siegen.

Viel wichtiger als der Rekord dürfte der SGE allerdings ein Weiterkommen ins Achtelfinale sein. "Wenn du 4:1 gewinnst, kannst du nicht von einer schlechten Ausgangslage reden", sagte Sportvorstand Fredi Bobic dazu bei DAZN. Klar ist für ihn aber auch: "Die Runde ist noch nicht entschieden. Im Fußball ist alles möglich."

© getty

Europa League: So liefen die Hinspiele aus deutscher Sicht

Aus deutscher Sicht liefen die Hinspiele beinahe optimal, zu Buche stehen drei Heimsiege. Allerdings könnten sich die Gegentore als bitter erweisen.