VfL Wolfsburg gegen Malmö FF heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der K.o.-Phase der Europa League trifft der VfL Wolfsburg heute Abend auf Malmö FF. So könnt Ihr das Duell live und in voller Länge im TV, Livestream und Liveticker verfolgen.

Mit drei Siegen, zwei Remis und einer Niederlage qualifizierte sich der VfL Wolfsburg in der Gruppenphase als Zweiter hinter dem KAA Gent für die Runde der letzten 32. Mit Malmö FF wartet nun der schwedische Rekordmeister im Sechzehntelfinale auf den VfL.

VfL Wolfsburg vs. Malmö: Anstoßzeit, Austragungsort, Schiedsrichter

Das Hinspiel im Europa-League-Sechzehntelfinale 2019/20 zwischen dem VfL Wolfsburg und Malmö FF wird am heutigen Donnerstagabend, 20. Februar, um 21 Uhr im AOK-Stadion in Wolfsburg ausgetragen.

Schiedsrichter der Begegnung ist Gediminas Mazeika (Litauen). Seine Assistenten sind Vytautas Simkus (Litauen) und Vytenis Kazlauskas (Litauen). Als Vierter Offizieller agiert Donatas Rumsas (Litauen), VAR ist Pawel Gil (Polen).

VfL Wolfsburg gegen Malmö FF heute live im TV und Livestream sehen

Sowohl das Hin- als auch das Rückspiel gibt es live und in voller Länge auf DAZN.

VfL Wolfsburg - Malmö FF heute im Liveticker

Kein DAZN-Abonnement und auch kein Ticket fürs Stadion? Dann verfolge das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Malmö FF im SPOX-Liveticker.

In unserem Liveticker-Kalender findest Du außerdem eine Konferenz mit allen Spielen am heutigen Donnerstagabend und zahlreiche weitere sportliche Highlights.

Europa League, Sechzehntelfinale: Alle Spiele im Überblick

Parallel zum Spiel des VfL Wolfsburg gegen Malmö FF finden sieben weitere Partien in der Europa League statt. Alle Spiele des Sechzehntelfinals im Überblick: