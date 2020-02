Europa League heute live: Sechzehntelfinale im TV, Livestream und Liveticker

Heute finden die Europa-League-Hinspiele im Sechzehntelfinale statt. Auch drei deutsche Teams sind noch im Rennen. Hier erfahrt Ihr alles zur Übertragung der Spiele im TV und Livestream.

Europa League, Runde der letzten 32: Datum, Uhrzeit, Mannschaften

Die Hinspiele im Sechzehntelfinale der Europa League finden am heutigen Donnerstag (20. Februar) statt. Die Hälfte der Spiele wird um 18.55 Uhr angepfiffen, die restlichen Partien um 21 Uhr.

Bereits in der kommenden Woche werden die Rückspiele um den Einzug ins Achtelfinale ausgetragen.

Europa League heute live im TV und Livestream

Alle 16 Spiele in der Runde der letzten 32 werden heute live von DAZN übertragen. Zusätzlich hat die Mediengruppe RTL an jedem Spieltag der Europa League die Rechte an einem Spiel, die zwischen den Sendern RTL und Nitro aufgeteilt werden. Auf den Webseiten RTL.de und nitro-tv.de könnt ihr erfahren, welches Spiel das an dem jeweiligen Spieltag ist. Heute Abend zeigt RTL Bayer Leverkusen gegen FC Porto live ab 21 Uhr.

Europa League: Sechzehntelfinale heute im Liveticker

Europa League: Die heutigen Spiele im Überblick

Die drei deutschen Mannschaften im Turnier fangen alle mit Heimspielen an: Eintracht Frankfurt empfängt RB Salzburg, VfL Wolfsburg spielt gegen Malmö FF und Bayer Leverkusen gegen den FC Porto.

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung DE Übertragung AT 20.02.2020 18.55 Uhr FC Brügge Manchester United DAZN DAZN 20.02.2020 18.55 Uhr Ludogorets Rasgrad Inter Mailand DAZN DAZN 20.02.2020 18.55 Uhr Eintracht Frankfurt RB Salzburg DAZN DAZN/ PULS 4 20.02.2020 18.55 Uhr FC Kopenhagen FC Celtic DAZN DAZN 20.02.2020 18.55 Uhr CFR Cluj FC Sevilla DAZN DAZN 20.02.2020 18.55 Uhr Sporting Lissabon Istanbul Basaksehir DAZN DAZN 20.02.2020 18.55 Uhr Schachtjor Donezk Benfica Lissabon DAZN DAZN 20.02.2020 18.55 Uhr FC Getafe Ajax Amsterdam DAZN DAZN 20.02.2020 21 Uhr VfL Wolfsburg Malmö FF DAZN DAZN 20.02.2020 21 Uhr Bayer Leverkusen FC Porto DAZN/ RTL DAZN 20.02.2020 21 Uhr AZ Alkmaar LASK DAZN DAZN 20.02.2020 21 Uhr Olympiakos Piräus FC Arsenal DAZN DAZN 20.02.2020 21 Uhr Wolverhampton Wanderers Espanyol Barcelona DAZN DAZN 20.02.2020 21 Uhr APOEL Nikosia FC Basel DAZN DAZN 20.02.2020 21 Uhr AS Rom KAA Gent DAZN DAZN 20.02.2020 21 Uhr Glasgow Rangers FC Braga DAZN DAZN

Europa League: Der Weg ins Finale

Einen Tag nach den Rückspielen werden die Achtelfinal-Partien ausgelost. Das Finale steigt am 27. Mai in Danzig.