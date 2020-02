Europa League: Wann findet die Auslosung des Achtelfinals statt?

Aktuell läuft in der Europa League das Sechzehntelfinale. Die drei deutschen Teilnehmer aus Frankfurt, Leverkusen und Wolfsburg haben nach ihren Heimsiegen beste Karten aufs Weiterkommen. Doch wann findet die Auslosung für das Achtelfinale statt? Hier findet Ihr die Antwort.

Europa League: Termin und Ort der Auslosung des Achtelfinales

Wie üblich bei der UEFA werden die Kugeln im französischen Nyon gezogen. Los geht es dort am Freitag, den 28. Februar, um 13 Uhr - einen Tag nach den Rückspielen des Sechzehntelfinales. Mit dabei sind die 16 Sieger der Partien im Sechzehntelfinale.

Europa League, Auslosung: Modus und TV-Übertragung

Bei der Auslosung des Achtelfinals der Europa League gibt es keine Setzliste und keinen Länderschutz. Dementsprechend kann jedes Team auf jedes andere treffen - es sei denn, die UEFA schreitet wegen speziellen Szenarien, etwa politischen Schwierigkeiten zwischen zwei Ländern, ein und unterbindet so eventuelle Aufeinandertreffen.

Wie bei jeder Auslosung bietet die UEFA auf ihrer Website einen Livestream inklusive Kommentar der Auslosung an. Dazu gesellen sich meist noch andere Übertragende, etwa DAZN oder Sky Sport News HD.

Deutsche Presse geht hart mit Red Bull Salzburg ins Gericht: "Spielten desolate Salzburger förmlich her" © GEPA 1/11 Die deutschen Pressestimmen vom Freitag nach dem 4:1-Heimsieg von Eintracht Frankfurt gegen Red Bull Salzburg am Donnerstag im Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League. © GEPA 2/11 "Frankfurter Rundschau": "Die große Kamada-Show. Am Donnerstagabend folgte die nächste mitreißende Daichi-Kamada-Show, dieses Mal im pickepacke vollen Stadion im Frankfurter Stadtwald... © GEPA 3/11 Da zerlegte der Japaner den hoch gehandelten, aber schwer enttäuschenden FC Salzburg beinahe im Alleingang. Das frühe 1:0 war sicherlich der Türöffner für diese Partie, danach spielten die Frankfurter die fast schon desolaten Salzburger förmlich her." © GEPA 4/11 "Bild": "Euro-König Kamada. Jeden Donnerstag setzt er sich seine Krone auf! Daichi Kamada (23) schießt die Eintracht mit einem Dreierpack zum 4:1 gegen Salzburg. Frankfurt fast weiter! Eintracht behauptete sich gegen Salzburgs Stress-Fußball... © GEPA 5/11 Verteidigte verbissen und hart. War enorm laufstark im Mittelfeld (Sow, Rode). Und spielte viel mutiger nach vorn. Eintracht muss im Rückspiel trotzdem voll konzentriert zur Sache. Eintrachts Vorteil: Das Spiel nächste Woche ist wieder am Donnerstag." © GEPA 6/11 "Frankfurter Neue Presse": "Die nächste mitreißende Kamada-Show. Das Spiel begann unter den Eindrücken des erschütternden Attentats in Hanau, beide Teams trugen einen Trauerflor. Ärgerlicherweise wurde die angesetzte Schweigeminute... © GEPA 7/11 ...von Zwischenrufen und einem dadurch einsetzenden Pfeifkonzert gestört. Anschließend reagierten die Zuschauer hervorragend, fast das gesamte Stadion skandierte lauthals "Nazis raus". Ein wichtiges Signal." © GEPA 8/11 "Süddeutsche Zeitung": "Drei Tore von Kamada. Gleich drei Treffer erzielte der Japaner und hatte damit großen Anteil am ebenso überraschenden wie verdienten 4:1 der Eintracht gegen Salzburg im Hinspiel der Europa-League-Zwischenrunde... © GEPA 9/11 Frankfurt erlebte mal wieder einen dieser europäischen Abende, wie es sie im Vorjahr so oft gab, als es die SGE bis ins Halbfinale schafften. Die Frankfurter waren von Beginn an stärker. Gefährliche Salzburger Momente hingegen gab es nur selten." © GEPA 10/11 "Frankfurter Allgemeine Zeitung": "Die Eintracht zeigt beim 4:1 gegen Salzburg wieder einen magischen Europapokal-Abend. In einer intensiven Auseinandersetzung, in der beide Mannschaften wegen der schrecklichen Bluttat von Hanau Trauerflor trugen... © GEPA 11/11 spielte sich die Eintracht in der zweiten Halbzeit in einen Rausch und hätte das Sechzehntelfinal-Hinspiel der Europa League noch deutlich höher gewinnen können. Überragender Spieler des Abends war Kamada, der wie ein japanischer Fußball-Prinz auftrat."

Europa League: Spieltermine des Achtelfinals

Für die qualifizierten Teams wird es rund zwei Wochen nach der Auslosung das erste Mal ernst: Die Hinspiele des Achtelfinals finden am Donnerstag, den 12. März, statt.

Die Rückspiele werden, wie im Sechzehntelfinale auch, eine Woche nach den Hinspiele steigen. Termin dafür ist dementsprechend Donnerstag, der 19. März.

Die deutschen Teilnehmer in der Europa League

Die Hinspiele des Sechzehntelfinals liefen aus deutscher Sicht beinahe optimal. Neben dem überzeugenden 4:1-Erfolg der Frankfurter Eintracht gegen RB Salzburg gab es zweimal ein 2:1 zu bestaunen: Bayer Leverkusen bezwang den FC Porto, der VfL Wolfsburg setzte sich gegen Malmö FF durch.

Für alle drei Teams geht es in den Rückspielen auswärts zur Sache. Die Frankfurter haben dabei die beste Ausgangslage und wären erst bei einem 0:3 in Salzburg ausgeschieden.

Für Leverkusen und Wolfsburg ist die Lage nicht ganz so entspannt, würden beide doch bei einer eventuellen 0:1-Niederlage in der Fremde bereits ausscheiden. Für die Werkself und die Wölfe wird es dementsprechend darum gehen, das so wichtige Auswärtstor zu erzielen.

Sollten alle drei deutschen Vereine ins Achtelfinale einziehen, wären dort deutsch-deutsche Duelle möglich.

Europa League: Termine, Daten

Das Finale der diesjährigen Europa League findet im polnischen Danzig statt.