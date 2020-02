Europa League: Deshalb spielt Sporting Braga gegen Glasgow Rangers am Mittwoch

Am heutigen Mittwoch findet das Rückspiel zwischen Sporting Braga und den Glasgow Rangers im Sechzenhntelfinale der Europa League statt. Wir verraten Euch, wo Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.



Deshalb spielt Sporting Braga gegen Glasgow Rangers am Mittwoch

Das Rückspiel zwischen Sporting Braga gegen die Glasgow Rangers wurde um einen Tag vorgezogen. Grund dafür ist, dass man nicht mit dem Rückspiel zwischen dem FC Porto und Bayer Leverkusen am Donnerstag in Porto kolidieren will. Porto und Braga liegen nur rund 50 Kilometer auseinander. Eine Austragung der beiden Heimspiele am selben Tag wollten die Behörden vor Ort organisatorisch wohl nicht stemmen.

Sporting Braga gegen Glasgow Rangers: Austragungsort, Datum, Uhrzeit

Gespielt wird heute im Estadio Municipal de Braga, welches 30.286 Plätze zur Verfügung hat. Der schwedische Schiedsrichter Andreas Ekberg pfeift die Partie heute um 18 Uhr an.

Sporting Braga gegen Glasgow Rangers heute live im TV und im Livestream

Die Partie Sporting Braga gegen Glasgow Rangers sowie alle weiteren Spiele der Europa-League-Zwischenrunde könnt Ihr live und in voller Länge auf DAZN sehen. Der Streaming-Anbieter zeigt alle Einzelspiele, auch die drei Spiele mit deutscher Beteiligung, sowie eine Konferenz - die sogenannte "GoalZone".

Um auf DAZN zugreifen zu können, braucht Ihr ein Abonnement. Neukunden können das Angebot der Plattform zunächst in einem Gratis-Probemonat testen.

Sporting Braga gegen Glasgow Rangers heute im Liveticker

Keinen Zugriff auf Bewegtbilder? Dann verfolge das Europa-League-Spiel zwischen Sporting Braga und den Glasgow Rangers im SPOX-Liveticker. Hier geht's zur Partie.

Europa League, Runde der letzten 32: Alle Spiele im Überblick

Die Partie Sporting Braga gegen Glasgow Rangers findet ausnahmsweise bereits heute statt. Alle anderen Europa-League-Partien finden morgen ab 18.55 Uhr statt.