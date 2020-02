Europa League, Zwischenrunde: Wer zeigt / überträgt die EL-Spiele live?

Nach der Champions League ist vor der Europa League: Das Sechzehntelfinale steht an. Die 16 Spiele finden am heutigen Donnerstag statt. In diesem Artikel erfahrt Ihr, welche Sender welche Partien übertagen.

Europa League, Zwischenrunde: Termine, Spiele, Anstoßzeiten

Zwischen Gruppenhase und Achtelfinale wird in der UEFA Europa League noch ein Sechzehntelfinale gespielt. Die Hinspiele finden allesamt am heutigen Donnerstag statt. Acht Spiele werden um 18.55 Uhr angepfiffen, acht um 21 Uhr.

Die Rückspiele sind für die kommende Woche termininert. Das Spiel Braga gegen Glasgow Rangers findet am Mittwoch, den 26. Februar statt, alle anderen Partien am Donnerstag, den 27. Februar.

Grund für die Ausnahme: Die beiden portugiesischen Klubs Braga und Porto haben ihre Heimspiele in der Zwischenrunde beide im Rückspiel. Da die Städte nur rund 50 Kilometer auseinander liegen, befürchten die portugiesischen Behörden, dass eine Ansetzung der Spiele an einem Tag die Kapazitäten der Polizei sowie des Flughafens in Porto übersteigen würde.

Europa League: Wer zeigt / überträgt die Zwischenrunde live?

Die Zwischenrunde wird wie die gesamte Europa-League-Saison 2019/20 vom Streaming-Anbieter DAZN gezeigt. DAZN überträgt alle Einzelspiele live und in voller Länge, bietet aber ab 18.40 Uhr auch eine Konferenz ("GoalZone") an.

Im Free-TV läuft in Deutschland nur das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Porto, das von RTL übertragen wird. In Österreich zeigt Puls 4 die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und Red Bull Salzburg.

Um auf das DAZN-Angebot zugreifen zu können, benötigt Ihr ein Abo. Pro Monat kostet ein solches 11,99 Euro, im Jahresabo zahlt Ihr 119,99 Euro. Für Neukunden bietet DAZN zunächst einen Gratis-Probemonat an.

Europa League: Die heutigen Spiele im Überblick