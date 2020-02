Europa League heute live im TV und Livestream: So könnt Ihr die Konferenz sehen

In der Europa League finden am heutigen Donnerstag die Hinspiele der Zwischenrunde statt. Wie Ihr die 16 Partien in der Konferenz sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Europa League - Sechzehntelfinale: Spielplan und Anstoßzeiten

Anders als beim Champions-League-Achtelfinale finden alle Hinspiele der Europa-League-Zwischenrunde am selben Tag statt. Es gibt jedoch acht frühe (Anpfiff um 18.55 Uhr) und acht späte (Anpfiff um 21 Uhr) Spiele.

Die Rückspiele finden mit Ausnahme des Duells zwischen Braga und den Glasgow Rangers (26. Februar) eine Woche später am 27. Februar statt.

Da sowohl Braga als auch Leverkusen-Gegner FC Porto im Rückspiel zuhause spielen, wurde das Braga-Spiel einen Tag vorgezogen, um die Kapazitäten von Flughafen und Polizei nicht zu überlasten. Die beiden Städte liegen gerademal 50 Kilometer auseinander.

Europa League heute live: Die Konferenz im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Europa League liegen in Deutschland und Österreich bei DAZN. Die Streaming-Plattform bietet neben allen Einzelspielen auch eine Konferenz an, die sogenannte "GoalZone".

Die Live-Berichterstattung beginnt dabei um 18.40 Uhr. Jan Lüdecke und Lukas Schönmüller führen als Kommentatoren durch den Abend. Der ehemalige Bundesligaspieler Ralph Gunesch fungiert als Experte.

In Deutschland wird das Einzelspiel zwischen Bayer Leverkusen und dem FC Porto außerdem von RTL im Free-TV übertragen. In Österreich läuft das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Red Bull Salzburg auch auf Puls4.

Europa League heute live: Die Übertragung der Spiele im Überblick