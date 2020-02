Eintracht Frankfurt gegen Red Bull Salzburg: Das Hinspiel heute im Liveticker

Im Hinspiel der Runde der letzten 32 in der Europa League trifft Eintracht Frankfurt am heutigen Donnerstag (18.55 Uhr live bei DAZN) auf Red Bull Salzburg. Hier bleibt Ihr im Liveticker auf dem Laufenden.

Frankfurt - Salzburg: Das Hinspiel im EL-Sechzehntelfinale heute im Liveticker

Vor Beginn: Wer RB Leipzig zweimal kurz in Folge besiegen kann, sollte auch mit Salzburg zurechtkommen. So einfach ist die Rechnung wohl nicht, doch Eintracht Frankfurt ist im eigenen Stadion gegen starke Gegner zu außergewöhnlichen Leistungen in der Lage. Frankfurt Trainer Adi Hütter geht jedenfalls optimistisch ins Duell mit seinem Ex-Verein: "Am Ende der Hinrunde, war Salzburg für mich noch der klare Favorit." Mittlerweile habe sich das Blatt jedoch gewendet, seine Mannschaft ihr Tief überwunden, "und die Chancen stehen 50:50. Wir wollen weiterkommen".

Vor Beginn: Als Schiedsrichter fungiert der türkische Unparteiische Ali Palabiyik. Videoschiedsrichter ist der Italiener Massimiliano Irrati. Der VAR feiert übrigens sein Europa-League-Debüt. Die nachfolgenden Sendungen ...

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Hinspiel der Zwischenrunde der Europa League zwischen Eintracht Frankfurt und RB Salzburg.

Frankfurt - Salzburg im TV oder Livestream sehen

Frankfurt - Salzburg: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Frankfurt: Trapp - Toure, Abraham, Ilsanker, N'Dicka - Sow, Hasebe, Rode - Kamada, Silva, Kostic

Eintracht Trainer Adi Hütter muss auf seinen verletzten Kultverteidiger Martin Hinteregger verzichten. Der Ex-Salzburger muss eine Gelbsperre abbrummen.

Salzburg: Stankovic - Farkas, Onguene, Ramalho, Wöber, Ulmer - Junuzovic, Okugawa, Mwepu - Daka, Hwang.

Jesse Marsh, Salzburg US-amerikanischer Coach, hat in der Winterpause Erling Haaland und Takumi Minamino verloren.

EL-Sechzehntelfinale: die Spiele mit deutscher und österreichischer Beteiligung