Heute werden die Achtelfinal-Paarungen in der Europa League ausgelost. Auch drei deutsche Teams sind mit im Lostopf. Wir verraten euch, wo ihr die Auslosung live im TV oder Livestream verfolgen könnt.

Europa League: Auslosung heute live im TV und Livestream sehen

Die Auslosung der Achtelfinals der Europa League könnt ihr heute live auf DAZN mitverfolgen. Der Streaming-Anbieter überträgt das Verfahren live aus Nyon. Ab 13 Uhr verpasst ihr dort also nichts. Kommentiert wird die Auslosung von Christoph Stadtler, Sebastian Kneißl wird ihm als Experte zur Seite stehen.

Eine weitere Alternative stellt zudem die Website der UEFA dar. Dort könnt ihr die Auslosung ebenfalls im Livestream verfolgen. Im TV wird diese nicht übertragen.

Europa League: Diese Teams sind im Achtelfinale

Bislang stehen 15 der 16 Achtelfinalisten fest, Salzburg und Frankfurt müssen den Sieger ihrer Paarung noch ausspielen. In der Auslosung gibt es keine Limitierungen, alle Gegner können gegeneinander gelost werden.

LASK Bayer Leverkusen Wolfsburg Wolverhampton FC Basel AS Roma Basaksehir Glasgow Rangers Inter ManUnited FC Kopenhagen Shaktar Donetsk FC Sevilla Getafe Olympiacos Piräus Salzburg/Frankfurt

Europa League: Eintracht Frankfurt gegen Salzburg als Nachholspiel

Der 16. Vertreter in der Achtelfinal-Runde wird bei der Auslosung um 13 Uhr noch nicht feststehen. Der Grund dafür: Das Rückspiel zwischen Red Bull Salzburg und Eintracht Frankfurt musste am Donnerstagabend aufgrund einer Orkanwarnung abgesagt werden. Die Begegnung soll am heutigen Freitag um 18 Uhr nachgeholt werden.

Das Hinspiel hatte der deutsche Vertreter zuhause mit 4:1 gewonnen. Salzburg benötigt also mindestens einen 3:0-Erfolg, um doch noch in die Runde der letzten 16 einzuziehen.

Europa League: Termine, Daten

Das Finale der diesjährigen Europa League findet im polnischen Danzig statt.