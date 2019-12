Europa League: Wer zeigt / überträgt die Auslosung der Zwischenrunde heute live im TV oder Livestream?

Nach den Paarungen des Champions-League-Achtelfinales werden am heutigen Montag auch die Begegnungen der Europa-League-Zwischenrunde gezogen. SPOX zeigt Euch, wo Ihr die Auslosung live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Europa League: Die Auslosung der Zwischenrunde live im TV und Stream

Der Streamingdienst DAZN überträgt die komplette Auslosung zur Zwischenrunde der Europa League live. Ab 13 Uhr melden sich Kommentator Christoph Stadtler und Experte Lutz Pfannenstiel.

Auch uefa.com und Sky Sport News HD übertragen die Ziehung live.

Europa League: Die Auslosung im Liveticker

Auch wir sind live mit dabei. In unserem SPOX-Liveticker verpasst Ihr nichts.

Europa League: Wo und wan findet die Auslosung statt

Die Ziehung wird am heutigen Montag, den 16.12.19, direkt im Anschluss an die Auslosung des Achtelfinals der Champions League, also gegen 13 Uhr, stattfinden. Auch hier dient das Hauptquartier der UEFA in Nyon als Austragungsort.

Europa-League-Zwischenrunde: Der Modus

Für die Zwischenrunde der Europa League sind 32 Mannschaften qualifiziert, die sich aus den acht Drittplatzierten der Champions-League-Gruppenphase sowie den jeweils zwölf Gruppenersten und -zweiten der Europa-League-Gruppenphase zusammensetzen. Dabei kommen die besten vier CL-Absteiger und El-Gruppensieger in Topf 1 - der Rest kommt in den zweiten Topf. Wie in der Champions League dürfen keine Teams aus derselben Gruppe sowie derselben Nationalität gegeneinander antreten.

Europa League: Die Zwischenrund-Teilnehmer und Töpfe

Gruppen Topf 1 (gesetzte Teams) Topf 2 (ungesetzte Teams) Gruppe A FC Sevilla APOEL Nikosia Gruppe B Malmö FF FC Kopenhagen Gruppe C FC Basel FC Getafe Gruppe D LASK Sporting Lissabon Gruppe E Celtic Glasgow CFR Cluj Gruppe F FC Arsenal Eintracht Frankfurt Gruppe G FC Porto Glasgow Rangers Gruppe H Espanyol Barcelona Ludogorez Razgrad Gruppe I KAA Gent VfL Wolfsburg Gruppe J Basaksehir Istanbul AS Rom Gruppe K Sporting Braga Wolverhampton Wanderers Gruppe L Manchester United AZ Alkmaar CL-Absteiger Red Bull Salzburg FC Brügge Inter Mailand Olympiakos Piräus Benfica Lissabon Schachtar Donezk Ajax Amsterdam Bayer 04 Leverkusen

Europa League, Zwischenrunde: Die möglichen Gegener der deutschen Klubs

Bayer Leverkusen...

...kann auf jeden Klub aus Topf 1 treffen.

Eintracht Frankfurt...

...kann auf jeden Klub aus Topf 1 treffen mit Ausnahme von: FC Arsenal.

VfL Wolfsburg...

...kann auf jeden Klub aus Topf 1 treffen mit Ausnahme von: KAA Gent.

Europa League 2019/20: Terminkalender