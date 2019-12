Europa League: Wann spielt Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes?

Auch die Europa League geht am kommenden Donnerstag in ihren letzten Gruppenspieltag und hat noch einige spannende Entscheidungen vor sich - unter anderem für Eintracht Frankfurt. Wann die SGE ihr finales Spiel gegen Vitoria Guimaraes antritt und was es sonst dazu zu wissen gibt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Frankfurt - Guimaraes: Wann und wo findet das Spiel statt?

Das letzte Gruppenspiel der Frankfurter ist auf Donnerstag, den 12.12.19, terminiert. Anstoß ist schon um 18.55 Uhr deutscher Zeit.

Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes live im TV und Livestream sehen

SGE vs. Vitoria Guimaraes: Liveticker

Wer kein DAZN-Abo besitzt, kann bei uns vorbei schauen. In unseren Livetickern - wahlweise Einzelspiel oder Konferenz - verpasst Ihr keine Highlights aus Frankfurt.

Eintracht Frankfurt gegen Vitoria Guimaraes: Vorschau

Durch den 2:1-Sieg gegen den FC Arsenal am vergangenen Spieltag hat sich die Frankfurter Eintracht in eine komfortable Position um den Einzug in die Runde der letzten 32 gebracht. Ein Weiterkommen liegt in der eigenen Hand - mit einem Dreier ist sogar der Gruppensieg noch möglich. Der direkte Gegner der Frankfurter in Sachen 16tel-Final-Einzug, Standard Lüttich, muss hingegen sein Spiel gegen Arsenal gewinnen, um an der SGE noch vorbei ziehen zu können.

Kompliziert wird es bei einer Punkteteilung in Frankfurt und gleichzeitigem Sieg von Lüttich. Dann könnte die Tordifferenz beider Teams entscheidend sein, da es im direkten Vergleich keinen Sieger gibt (jeweils 2:1 für das Heimteam). Hier liegt die Mannschaft von Trainer Adi Hütter aktuell leicht vorne. Bei sechs geschossenen Toren hat Frankfurt nur sieben Treffer kassiert, bei Lüttich sind es acht.

Frankfurt - Guimaraes: Die letzten Duelle

Nur ein Mal spielten beide Teams bisher gegeneinander. Im Gruppen-Hinspiel siegte die Eintracht mit 1:0.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 03.10.2019 Europa League Vitoria Guimaraes Eintracht Frankfurt 0:1

Europa League: Gruppe F