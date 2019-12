Manchester United gegen AZ Alkmaar heute live: Europa League im TV, Livestream und Liveticker

Manchester United empfängt am letzten Gruppenspieltag der Europa League AZ Alkmaar. Wo und wann Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Manchester United vs. AZ Alkmaar: Austragungsort und Anpfiff

Die Partie zwischen Manchester United und AZ Alkmaar findet am heutigen Donnerstag (12. Dezember) um 21 Uhr statt. Austragungsort ist das legendäre Old Trafford in Manchester, welches 76.000 Zuschauern Platz bietet.

Die Partie leiten wird ein Schiedsrichtergespann um Sandro Schärer. Der Unparteiische aus der Schweiz wird von Stephane De Almeida, Bekim Zogaj und Fedayi San assistiert.

Manchester United - AZ Alkmaar heute live im TV und Livestream

In Deutschland und Österreich gibt es nur eine Möglichkeit, Manchester United gegen AZ Alkmaar heute live zu sehen: DAZN. Der Streamingdienst hat sich die exklusiven Übertragungsrechte an der Europa League gesichert und zeigt alle Partien live in voller Länge - sowohl einzeln als auch in der GoalZone (Konferenz).

Ein Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich. Neben der Europa League zeigt DAZN auch weiteren europäischen Spitzenfußball, darunter die Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga.

Manchester United gegen AZ Alkmaar heute im Liveticker

Solltet Ihr die Partie nicht live vor den Bildschirmen verfolgen können, ist SPOX die richtige Adresse für Euch. In unserem Liveticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenden. Auch zu allen anderen Spielen der Europa League bieten wir ausführliche Liveticker an. Hier geht's zur heutigen Tages-Übersicht.

Manchester United und AZ Alkmaar kämpfen um Gruppensieg

Beide Teams stehen bereits sicher in der K.o.-Runde, kämpfen aber noch um den Gruppensieg. Manchester United hat nach der überraschenden Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Astana nur noch einen Punkt Vorsprung auf Alkmaar, das in der Eredivisie auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Das Hinspiel endete 0:0.

Nach der Pleite in der Europa League erlebten die Red Devils einen Höhenflug. Es folgte ein 2:2 gegen Aston Villa, ehe das Team von Ole Gunnar Solskjær so richtig aufdrehte. Erst schlug United Tottenham Hotspur um Ex-Trainer Jose Mourinho mit 2:1, um nur drei Tage später einen 2:1-Sieg im Stadtderby bei City zu feiern.

Es sind also alle Voraussetzungen für einen spannenden Kampf um den Sieg in Gruppe L gegeben.

Manchester United und AZ Alkmaar in Gruppe L: Tabelle

Die Tabelle der Gruppe L: