Europa League, Auslosung Sechzehntelfinale: Töpfe, Teams und Teilnehmer

Die 32 Teilnehmer an der KO-Phase in der Europa League stehen fest. Welche Mannschaft in welchem Lostopf ist und wann die Auslosung des Sechzehntelfinals stattfindet, erfahrt Ihr bei SPOX.

Europa League, Auslosung: Modus und Regeln

Die 32 Mannschaften, die sich für das Sechzehntelfinale der Europa League qualifiziert haben, werden auf zwei Lostöpfe aufgeteilt. Gesetzt sind die zwölf Gruppensieger der Europa-League-Gruppenphase, sowie die vier besten Tabellendritten der Champions-League-Gruppenphase. Ungesetzt sind die zwölf Gruppenzweiten der Europa-League-Gruppenphase und die restlichen vier Tabellendritten der Champions-League-Gruppenphase.

Im Sechzehntelfinale der Europa League treffen jeweils ein gesetztes und ein ungesetztes Team aufeinander. Dabei trägt das ungesetzte Team sein Heimspiel als erstes aus. Im Sechzehntelfinale können Mannschaften eines Landesverbandes nicht aufeinandertreffen. Ebenso sind Begegnungen zwischen Teams, die bereits in der Gruppenphase gegeneinander angetreten sind, ausgeschlossen.

Europa League, Auslosung: Die Lostöpfe

Folgende 32 Mannschaften haben sich für die KO-Phase der Europa League qualifiziert:

gesetzte Teams ungesetzte Teams FC Sevilla APOEL Nikosia Malmö FF FC Kopenhagen FC Basel FC Getafe LASK Sporting Lissabon Celtic Glasgow CFR Cluj FC Arsenal Eintracht Frankfurt FC Porto Glasgow Rangers Espanyol Barcelona Ludogorez Razgrad KAA Gent VfL Wolfsburg Basaksehir Istanbul AS Rom Sporting Braga Wolverhampton Wanderers Manchester United AZ Alkmaar Red Bull Salzburg FC Brügge Inter Mailand Olympiakos Piräus Benfica Lissabon Schachtar Donezk Ajax Amsterdam Bayer 04 Leverkusen

Europa League: Auf wen können die deutschen Mannschaften treffen?

Alle drei deutschen Teams sind ungesetzt. Das heißt, dass einzig die Begegnungen Eintracht Frankfurt - FC Arsenal und VfL Wolfsburg - KAA Gent ausgeschlossen sind. Ansonsten kann jede deutsche Mannschaft jedem gesetzten Team zugelost werden.

Europa League: Wann findet die Auslosung statt?

Die Auslosung zum Sechzehntelfinale der Europa League findet am Montag, den 16. Dezember um 13 Uhr in Nyon statt. Zu sehen ist die Auslosung auf DAZN mit Kommentar von Christoph Stadtler und Experte Lutz Pfannenstiel. Alternativ bietet die UEFA auf ihrer Homepage einen Livestream der Losung an.

UEFA Europa League: Die Sieger der letzten fünf Jahre

