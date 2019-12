Borussia Mönchengladbach in der Europa League: So kommt Gladbach in die Runde der letzten 32 weiter

Am heutigen Donnerstag trifft Borussia Mönchengladbach am letzten Gruppenspieltag der Europa League auf Istanbul Basaksehir. SPOX verrät Euch, bei welchem Szenario Gladbach in die Runde der letzten 32 einzieht.

Gladbach vs. Istanbul Basaksehir: Anpfiff und Ort

Borussia Mönchengladbach empfängt Istanbul BB am heutigen Donnerstag um 21 Uhr im Borussia-Park, der rund 46.000 Zuschauern einen Platz bietet.

Folgende Schiedsrichter leiten die Partie:

Schiedsrichter: Sanchez Martinez, Jose Maria (Spanien)

Sanchez Martinez, Jose Maria (Spanien) Assistenten: Cabanero Martinez, Raul (Spanien), Lopez De Cerain, Inigo Prieto (Spanien)

Cabanero Martinez, Raul (Spanien), Lopez De Cerain, Inigo Prieto (Spanien) Vierter Offizieller: Munuera Montero, Jose Luis (Spanien)

Europa League: So kommt Borussia Mönchengladbach weiter

Gladbach hat trotz des unvorteilhaften Starts in die Europa League alles in der eigenen Hand. Den Fohlen reicht gegen Istanbul bereits ein Remis, um in die Runde der letzten 32 einzuziehen. Ein Dreier im eigenen Stadion würde gar den Gruppensieg bedeuten.

Auch bei einer Niederlage könnte Gladbach noch in die nächste Runde einziehen. Dafür müsste der Wolfsberger AC gegen AS Rom gewinnen.

Tabelle der Gruppe J:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Borussia Mönchengladbach 5 2 2 1 5:7 -2 8 2 AS Rom 5 2 2 1 10:4 6 8 3 İstanbul Basaksehir 5 2 1 2 5:8 -3 7 4 Wolfsberger AC 5 1 1 3 5:6 -1 4

Borussia Mönchengladbach - Istanbul Basaksehir heute live im TV und Livetream

Sowohl der Streamingdienst DAZN, der alle Spiele der Europa League live in voller Länge zeigt, als auch der Privatsender RTL übertragen die Begegnung der Gladbacher live.

Bei DAZN geht ab 20.45 Uhr folgendes Personal auf Sendung:

Moderation : Tobias Wahnschaffe

: Tobias Wahnschaffe Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Ralph Gunesch

Im RTL begleiten Euch Moderatorin Laura Wontorra, Kommentator Marco Hagemann sowie die beiden Experten Steffen Freund und Roman Weidenfeller ab 20.15 Uhr durch den Abend.

Gladbach gegen Istanbul Basaksehir heute im Liveticker

Solltet Ihr verhindert sein, die Partie zwischen Gladbach uns Istanbul BB live zu sehen, könnt Ihr auf den ausführlichen Liveticker von SPOX zurückgreifen. Ihr könnt zwischen dem Einzelspiel oder der Konferenz wählen.

