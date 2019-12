Europa League: Der 6. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 6. und letzten Spieltag in der Gruppenphase der Europa League kämpfen heute noch zwei deutsche Mannschaften um den Einzug in die Zwischenrunde. Welche Partien auf dem Programm stehen und wo Ihr diese verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Willst Du bei allen Spielen der Europa League live dabei sein? Dann hole Dir jetzt Deinen kostenlosen Probemonat auf DAZN.

Europa League: Die Partien des 6. Spieltages im Überblick

Bereits um 18.55 Uhr ist Eintracht Frankfurt gegen Guimaraes im Einsatz. Ab 21 Uhr geht es für Borussia Mönchengladbach und den VfL Wolfsburg zur Sache.

Uhrzeit Heimteam Gästeteam Übertragung 18.55 Uhr APOEL Nikosia FC Sevilla DAZN 18.55 Uhr Quarabag Agdam F91 Dudelange DAZN 18.55 Uhr Dynamo Kiew FC Lugano DAZN 18.55 Uhr FC Kopenhagen Malmö FF DAZN 18.55 Uhr FC Basel Trabzonspor DAZN 18.55 Uhr FC Getafe FK Krasnodar DAZN 18.55 Uhr PSV Eindhoven Rosenborg Trondheim DAZN 18.55 Uhr Linzer ASK Sporting Lissabon DAZN 18.55 Uhr Stade Rennes Lazio Rom DAZN 18.55 Uhr CFR Cluj Celtic Glasgow DAZN 18.55 Uhr Eintracht Frankfurt Vitoria Guimares DAZN 18.55 Uhr Standard Lüttich FC Arsenal DAZN 21 Uhr FC Porto Feyernoord Rotterdam DAZN 21 Uhr Glasgow Rangers Young Boys Bern DAZN 21 Uhr Ludogorez Rasgrad Ferencvaros Budapest DAZN 21 Uhr Espanyol Barcelona ZSKA Moskau DAZN 21 Uhr VfL Wolfsburg AS St. Etienne DAZN 21 Uhr KAA Gent PFK Oleksandrija DAZN 21 Uhr AS Rom Wolfsberger AC DAZN 21 Uhr Borussia Mönchengladbach Istanbul Basaksehir DAZN/RTL 21 Uhr Wolverhampton Wanderers Besiktas Istanbul DAZN 21 Uhr Slovan Bratislava Sporting Braga DAZN 21 Uhr Manchester United AZ Alkmaar DAZN 21 Uhr Partizan Belgrad FC Astana DAZN

© getty

Europa League: 6. Spieltag heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der Europa League sind live und in voller Länge auf DAZN zu sehen. Beim Streamingdienst habt Ihr die Wahl zwischen den Einzelspielen und der GoalZone-Konferenz.

DAZN könnt Ihr Euch schon für 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr sichern. Den ersten Monat gibt es in beiden Fällen kostenlos. Hier entlang.

Zudem wird die Begegnung Gladbach gegen Basaksehir auch im Free-TV von RTL übertragen. Der Privatsender stellt zudem einen kostenpflichtigen Livestream bereit.

Europa League: Die Übertragung heute im LIVE-TICKER

Auch ohne DAZN-Abo könnt Ihr bei der Europa League live dabei sein. SPOX tickert alle Begegnungen der Europa League ausführlich.

Hier geht's zum Ticker der Partie Gladbach vs. Basaksehir.

Hier findet Ihr die Liveticker-Übersicht mit allen Spielen des Tages.

Europa League: Die Gruppen der deutschen Teams

Während Wolfsburg bereits in der Zwischenrunde steht, brauchen Frankfurt und Gladbach noch Punkte. Die Eintracht ist nur mit einem Sieg sicher weiter, den Fohlen reicht ein Unentschieden.

Gruppe F:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Arsenal FC 5 3 1 1 12:5 7 10 2 Eintracht Frankfurt 5 3 0 2 6:7 -1 9 3 Standard Lüttich 5 2 1 2 6:8 -2 7 4 Vitoria Guimaraes 5 0 2 3 4:8 -4 2

Gruppe I:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 KAA Gent 5 2 3 0 9:6 3 9 2 VfL Wolfsburg 5 2 2 1 8:7 1 8 3 AS St. Etienne 5 0 4 1 6:7 -1 4 4 PFK Oleksandrija 5 0 3 2 5:8 -3 3

Gruppe J: