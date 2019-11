Wer zeigt/überträgt Wolfsberger AC gegen Borussia Mönchengladbach heute live im TV und Livestream?

Borussia Mönchengladbach ist heute Abend zum 5. Spieltag der Gruppenphase der UEFA Europa League beim Wolfsberger AC zu Gast. SPOX klärt Euch darüber auf, wo Ihr die Partie live im TV und Livestream mitverfolgen könnt.

Wer zeigt/überträgt Wolfsberger AC gegen Borussia Mönchengladbach?

Die einzige Möglichkeit die Partie live und in voller Länge zu sehen, ist auf DAZN. Eine Übertragung im TV gibt es dementsprechend nicht. Ab 18.40 Uhr starten beim Streamingdienst die Vorberichte mit folgendem Personal.

Moderator : Freddy Harder

: Freddy Harder Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte: Oliver Lederer

Neben der Europa League zeigt Das "Netflix des Sports" auch über 100 Partien der Champions League, durch die neu geschaffene Kooperation mit Eurosport unter anderem alle Freitagsspiele der Bundesliga sowie alles aus Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Wolfsberger AC vs. Mönchengladbach im Liveticker

Wer kein DAZN-Abo besitzt kann trotzdem live mit dabei sein. In unserem Liveticker könnt Ihr zwischen Einzelspiel und Konferenz wählen.

WAC - Borussia Mönchengladbach: Wo und wann findet die Partie statt?

Gespielt wird ab 18.55 Uhr in der Merkur-Arena in Graz, da die Heimstätte des Wolfsberger AC, die Lavanttal-Arena, nicht die UEFA-Lizenzen erfüllt. Schiedsrichter der Begegnung ist Serdar Gözübüyük aus der Türkei.

Wolfsberg gegen Mönchengladbach: Vorschau

Die Gladbacher sind beim Aufeinandertreffen mit dem Wolfsberger AC auf Revanche aus. 0:4 hieß es aus ihrer Sicht nach 90 Minuten im Hinspiel gegen die Österreicher - und das auch noch im eigenen Stadion. "Wir haben schon bewiesen, dass wir nach Nackenschlägen immer wieder aufgestanden sind und uns davon nicht beeindrucken lassen", sagte Mittelfeldspieler Jonas Hofmann am Mittwoch vor der Partie. "Ich bin zuversichtlich, dass wir anders als im Hinspiel auftreten, weil wir wissen, was auf uns zukommt und wir Vollgas geben müssen."

Tatsächlich kann das Team von Trainer Marco Rose nach dem anfänglichen Stotterstart sogar schon heute den Einzug in die nächte Runde perfekt machen. Bei eigenem Sieg ist Gladbach der zweite Platz in Gruppe J nicht mehr zu nehmen - auch bei einem Dreier der Roma bei Tabellenführer Istanbul Basaksehir. Am letzten Spieltag könnte man den Türken dann sogar noch Platz eins streitig machen.

WAC vs. Gladbach: Voraussichtliche Startaufstellungen

Gladbach muss neben dem gelbgesperrten Kramer auch auf Matthias Ginter und Nico Elvedi verzichten. Dafür könnten Lars Stindl, Tobias Strobl und Tony Jantschke in die erste Elf rücken.

Wolfsberger AC: Kofler - Novak, Sollbauer, Gollner, Schmitz - Schmid, Leitgeb, Ritzmaier - Liendl - Weissman, Niangbo

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Lainer, Jantschke, Strobl, Bensebaini - Hofmann, Zakaria, Stindl - Thuram, Plea, Herrmann

Wolfsberger AC - BMG: Letzte Duelle

Lediglich ein Mal trafen beide Teams aufeinander. Im Hinspiel hagelte es für die Gladbacher eine 0:4-Heimpleite.

Datum Wettbewerb Heim Gast Ergebnis 19.09.2019 Europa League Borussia Mönchengladbach Wolfsberger AC 0:4

Europa League: Gruppe J