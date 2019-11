Europa League: Standard Lüttich gegen Eintracht Frankfurt heute live

Am 4. Spieltag der Europa League ist Eintracht Frankfurt heute bei Standard Lüttich zu Gast und will weiter Punkte für den Einzug in die Zwischenrunde sammeln. Wo Ihr die Partie im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Lüttich gegen Frankfurt: Wann und wo findet das Spiel statt?

Die Begegnung Lüttich vs. Frankfurt am 4. Spieltag der Europa League wird am heutigen Donnerstag um 18.55 Uhr angepfiffen. Austragungsort ist das Stade Maurice-Dufrasne im Lütticher Stadtteil Sclessin, das zweitgrößte Stadion Belgiens.

Als Schiedsrichter ist der Slowene Matej Jug im Einsatz, der von seinen Landsmännern Matej Zunic, Grega Kordez und Dejan Balazic unterstützt wird.

Eintracht Frankfurt bei Standard heute live im TV und Livestream

Eine Übertragung der Frankfuzter Eintracht im Free- oder Pay-TV gibt es heute nicht. Lediglich ausgewählte Spiele der Euroa League sind auf RTL zu sehen. Stattdessen hat sich DAZN die Rechte für alle Spiele der Europa League gesichert und zeigt somit auch das Spiel Standard gegen SGE.

Der Streamingdienst geht am 18.40 Uhr auf Sendung und begleitet Euch mit folgendem Personal durch die Partie:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Jonas Hummels

Europa League: Standard vs. Eintracht heute im LIVE-TICKER

Europa League: Gruppe F mit Frankfurt im Überblick

Durch den 2:1-Hinspielerfolg gegen Lüttich nimmt die Eintracht momentan Platz zwei in der Gruppe F hinter dem unangefochtenen Spitzenreiter Arsenal ein. Mit einem Unentschieden in Belgien könnte die SGE diesen Rang verteidigen.

Pl. Team Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 FC Arsenal 3 3 0 0 10:2 8 9 2 Eintracht Frankfurt 3 2 0 1 3:4 -1 6 3 Standard Lüttich 3 1 0 2 3:6 -3 3 4 Vitoria Guimaraes 3 0 0 3 2:6 -4 0

Europa League: Der 4. Spieltag im Überblick

Während die Partie zwischen Guimares und Arsenal bereits am Mittwoch stattgefunden hat, sind alle weiteren Teams am heutigen Abend im Einsatz, neben der SGE also auch Borussia Mönchengladbach und der VfL Wolfsburg.