Europa League: PFK Oleksandrija - VfL Wolfsburg heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der VfL Wolfsburg kann am 5. Spieltag der Europa League mit einem Sieg gegen den ukrainischen Vertreter PFK Oleksandrija einen großen Schritt Richtung Zwischenrunde machen. Wo Ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Europa League: Wann und wo spielt Wolfsburg gegen Oleksandrija?

Das Europa-League-Spiel PFK Oleksandrija gegen VfL Wolfsburg findet am heutigen Donnerstag (28. November) um 18.55 Uhr statt. Austragungsort ist die Arena Lwiw in der gleichnamigen Stadt in der Westukraine.

Als Schiedsrichter ist der Österreicher Manuel Schuettengruber im Einsatz, der von Roland Brandner, Robert Steinacher und Rene Eisner unterstützt wird.

PFK Oleksandrija gegen VfL Wolfsburg heute live im TV und Livestream

Wie alle anderen Spiele der Europa League seht Ihr auch die Partie des VfL in der Ukraine live und in voller Länge auf DAZN. Der Streamingdienst geht pünktlich zum Spielbeginn auf Sendung und begleitet Euch mit Kommentator Uwe Morawe sowie Experte Sascha Bigalke durch die Partie.

Doch auf DAZN könnt Ihr nicht nur die Europa League verfolgen. Der Streamingdienst hat außerdem die Bundesliga, Champions League, LaLiga, Serie A, MLS und Ligue 1 im Angebot.

Europa League: VfL Wolfsburg heute im LIVE-TICKER

Auch ohne Bewegtbild müsst Ihr nicht auf das EL-Spiel der Wölfe verzichten: SPOX bietet Euch einen ausführlichen Liveticker an, mit dem Ihr stets auf dem Laufenden bleibt.

Hier geht's zum Liveticker Oleksandrija gegen Wolfsburg.

Hier findet Ihr die Übersicht über alle Liveticker des Tages.

Europa League: Gruppe I mit Wolfsburg im Überblick

Nach vier Spieltagen hat der VfL das Erreichen der Zwischenrunde in der eigenen Hand. Ein Sieg in Oleksandrija würde bereits das Weiterkommen sicherstellen, sollte St. Etienne im Parallelspiel nicht gegen Gent gewinnen.

Platz Verein Spiele Tore Differenz Punkte 1 KAA Gent 4 9:6 3 8 2 VfL Wolfsburg 4 7:7 0 5 3 AS Saint-Etienne 4 6:7 -1 3 4 PFK Oleksandrija 4 5:7 -2 3

Europa League: Der 5. Spieltag in der Übersicht

Neben dem VfL sind zwei weitere deutsche Klubs im Einsatz. Borussia Mönchengladbach reist zum Wolfsberger AC, Eintracht Frankfurt steht beim FC Arsenal vor einer schweren Aufgabe.