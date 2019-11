Europa League heute live: So kannst du die Spiele heute live verfolgen

Der fünfte Spieltag der Gruppenphase der Europa League steht an. Wer spielt und wo Ihr die Partien live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr bei SPOX.

Europa League heute live: So seht ihr die Europa League legal im TV und Livestream

Mit DAZN seid Ihr auf der sicheren Seite. Der Streamingdienst überträgt alle Spiele der Europa League live und in voller Länge. Dazu gibt es alle Begegnungen in der sogenannten GoalZone als Konferenz.

Auf DAZN gibt es aber nicht nur die Europa League. Die Plattform bietet jede Menge hochkarätigen Livesport. Neben der Bundesliga, der Champions League und vielen weiteren Topligen, zeigt DAZN auch die NFL, die NBA, die MLB, Tennis, Boxen, Darts und vieles mehr.

Das Monatsabo gibt es für 11,99 Euro, ein Jahresabo kostet 119,99 Euro.

Wer nur an der Partie von Eintracht Frankfurt gegen den FC Arsenal in London interessiert ist, kann das Spiel live im Free-TV bei RTL sehen. Der Privatsender startet ab 20.15 Uhr mit der Übertragung. Das Spiel beginnt um 21 Uhr. Einen kostenpflichtigen Livestream gibt es zudem auf tvnow.de.

Europa League heute im Liveticker

Wer nicht die Möglichkeit hat, die Spiele live zu verfolgen, kann sich im Liveticker über die Spiele informieren. Im Liveticker-Kalender gibt es jedes Spiel einzeln oder aber alle Spiele in der Konferenz zusammengefasst.

Europa League: Arda Turan, Robinho und Co. - das ist Gladbach-Gegner und Erdogan-Klub Basaksehir © getty 1/20 Basaksehir gegen Gladbach (Do., 18.55 Uhr live auf DAZN) – klingt erstmal unsexy. Doch der Klub aus Istanbul hat einiges zu bieten, unter anderem Altstars wie Robinho oder Arda Turan. Wir stellen den Erdogan-Klub und seine Stars ein wenig vor. © getty 2/20 Das hier ist das Logo von Istanbul Basaksehir. Wer genau hinsieht, erkennt am unteren Rand die Jahreszahl 2014. Den Klub gab es aber auch schon davor – vor der Revolution. Seit 2014 hat er einen neuen Namen, neue Spieler, ein neues Stadion … © getty 3/20 … und fällt urplötzlich durch seine Nähe zu Recep Tayyip Erdogan auf. So ganz transparent ist die Omnipräsenz des türkischen Staatsoberhaupts nicht, Erdogan ist eigentlich Fenerbahce-Fan. Nun ist er Klub-Patron von Basaksehir. © getty 4/20 Seit der Revolution spielt Basaksehir konstant um die Meisterschaft mit. Die bisherigen Platzierungen: 4, 4, 2, 3, 2. Zu verdanken hat der Klub das auch seinen prominenten Altstars. Im aktuellen Kader befinden sich so einige prominente (und alte) Stars. © imago images 5/20 Martin Skrtel (34 Jahre): Der Innenverteidiger kam erst in diesem Sommer zu Basaksehir. Er wechselte von Atalanta Bergamo zurück nach Istanbul, wo er zwischen 2016 und 2019 für Fener gespielt hatte. © getty 6/20 Die längste Zeit seiner Profikarriere verbrachte der Slowake aber beim FC Liverpool. Stolze acht Jahre lief Skrtel für die Reds auf. Bei Basaksehir unterschrieb er einen Vertrag bis 2020. Er scheint sich im Abwehrzentrum etabliert zu haben. © getty 7/20 Gael Clichy (34): Für den Linksverteidiger ist dies bereits die dritte Saison bei Basaksehir. Der Franzose kommt von allen Oldies am regelmäßigsten zum Einsatz – Clichy ist gesetzt unter Trainer Okan Buruk. © getty 8/20 2017 kam Clichy ablösefrei von Manchester City an den Bosporus. Pep Guardiola setzte nicht mehr auf Clichy. Der gewann zuvor bereits zwei Mal mit City und einmal mit Arsenal die Premier League. Er war Teil der Invincibles 2004. © getty 9/20 Mehmet Topal (33): Auch er wechselte wie Skrtel erst in diesem Sommer zu Basaksehir. Ein bedeutender Umzug war das nicht. In den vergangenen sieben Jahren spielte Topal für Fenerbahce. Auch für Galatasaray schnürte er bereits seine Schuhe. © getty 10/20 Zwei türkische Meistertitel sprangen dabei für ihn heraus. Der Defensiv-Allrounder muss sich seine Minuten bei Basaksehir aber verdienen. Buruk scheint ihn mehr und mehr als Innenverteidiger zu sehen. © getty 11/20 Gökhan Inler (35): Auch er hat einen schweren Stand bei Trainer Buruk. In dieser Spielzeit kam Inler bisher nur zu drei Kurzeinsätzen. Der Schweizer wechselte bereits 2017 von Besiktas zu Basaksehir. © getty 12/20 Seine erfolgreichste Saison spielte er vielleicht in England, auch wenn er dort ähnlich wenig zum Zug kam. Nach seinem Wechsel von Napoli zu Leicester City 2015 feierte er mit den Foxes den so überraschenden Meistertitel. © getty 13/20 Arda Turan (32): Der gefallene Volksheld. Er ist seit dem vergangenen Sommer zurück in Istanbul. 2020 endet seine Leihe vom FC Barcelona. Der einstige Superstar spielt zwar regelmäßig, ist jedoch längst nicht mehr der Zauberer, der er mal war. © getty 14/20 Seinen Durchbruch schaffte er bei Gala, bei Atletico ging sein Stern auf, in Barcelona unter. Turan sorgte für Skandale abseits des Platzes. Jüngst wurde er wegen seines Angriffs auf Popstar Berkay Sahin zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren verurteilt. © getty 15/20 Eljero Elia (32): Ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga. Der begnadete Techniker spielte einst für den HSV und Werder Bremen. Kurz vor seinem Wechsel 2017 zu Basaksehir wurde er mit Feyenoord niederländischer Meister. © getty 16/20 Elia ist in Istanbul Rollenspieler, lässt sein Talent aber immer wieder aufblitzen. Die Beziehung zum Klub ist jedoch angespannt. Elia beschwerte sich zuletzt wegen immer wieder ausstehender Zahlungen. © getty 17/20 Robinho (35): Der vielleicht schillerndste Altstar der Oldie-Truppe. Der Brasilianer wechselte im Januar von Sivasspor zu Basaksehir. Den großen Impact liefert Robinho nicht mehr. Gefährlich kann er aber immer noch sein. © imago images 18/20 Es ist schon beeindruckend, für welche Klubs der Offensiv-Allrounder schon gespielt hat: Vom FC Santos ging es über Real Madrid zu Manchester City und danach weiter zu Milan. Seit vier Jahren lässt er seine Karriere aber quasi ausklingen. © getty 19/20 Demba Ba (34): Noch ein bekanntes Gesicht aus der Bundesliga. Der Senegalese schaffte seinen Durchbruch bei der TSG Hoffenheim. Danach schoss er sich durch die Premier League, bei West Ham, Newcastle und sogar beim FC Chelsea. © getty 20/20 Vor fünf Jahren wechselte er dann zum ersten Mal nach Istanbul, zu Besiktas. Schließlich ließ er sich in China gebührend bezahlen, ein schlimmer Schien- und Wadenbruch gefährdete seine Karriere. Seit Januar kickt er wieder in Istanbul.

Europa League heute live: Der 5. Spieltag

Mit Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg sind drei deutsche Mannschaften heute im Einsatz. Hier ist eine Übersicht über den gesamten fünften Spieltag.

Uhrzeit Heimteam Gästeteam Übertragung 16.50 Uhr FK Krasnodar FC Basel DAZN 16.50 Uhr Trabzonspor FC Getafe DAZN 16.50 Uhr FC Astana Manchester United DAZN 18.55 Uhr Young Boys Bern FC Porto DAZN 18.55 Uhr Feyenoord Rotterdam Glasgow Rangers DAZN 18.55 Uhr ZSKA Moskau Ludogoretz Rasgrad DAZN 18.55 Uhr Ferencvaros Budapest Espanyol Barcelona DAZN 18.55 Uhr AS St. Etienne KAA Gent DAZN 18.55 Uhr PFK Oleksandrija VfL Wolfsburg DAZN 18.55 Uhr Besiktas Istanbul Slovan Bratislava DAZN 18.55 Uhr Sporting Braga Wolverhampton Wanderers DAZN 18.55 Uhr AZ Alkmaar Partizan Belgrad DAZN 21 Uhr FC Sevilla Quarabag Agdam DAZN 21 Uhr F91 Dudelange APOEL Nikosia DAZN 21 Uhr Malmö FF Dynamo Kiew DAZN 21 Uhr FC Lugano FC Kopenhagen DAZN 21 Uhr Sporting Lissabon PSV Eindhoven DAZN 21 Uhr Rosenborg Trondheim Linzer ASK DAZN 21 Uhr Lazio Rom CFR Cluj DAZN 21 Uhr Celtic Glasgow Stade Rennes DAZN 21 Uhr FC Arsenal Eintracht Frankfurt DAZN/RTL 21 Uhr Vitoria Guimares Standard Lüttich DAZN

Europa League heute live: Frankfurts Ausgangslage in Gruppe F

Eintracht Frankfurt liegt aktuell mit 6 Punkten auf Platz 3 hinter Tabellenführer Arsenal (10 Punkte) und Standard Lüttich (6 Punkte). Die Eintracht trifft zwar am letzten Spieltag zuhause auf Schlusslicht Guimaraes, sollte aber schauen, dass sie in London zumindest einen Punkt mitnimmt, um sich die Chance zu wahren, Lüttich noch von Platz 2 abzufangen.

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 FC Arsenal 4 +8 10 2 Standard Lüttich 4 -2 6 3 Eintracht Frankfurt 4 -2 6 4 Vitoria Guimaraes 4 -4 1

Europa League heute live: Wolfsburgs Ausgangslage in Gruppe I

Der VfL Wolfsburg belegt aktuell Platz 2 in der Gruppe. Die Konstellationen in der Gruppe sind aber so eng, dass die Wölfe besser ihr Auswärtsspiel in der Ukraine gewinnen sollten, um auch vor dem letzten Gruppenspieltag Mitte Dezember noch eine gute Ausgangslage zu haben.

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 KAA Gent 4 +3 8 2 VfL Wolfsburg 4 0 5 3 AS St. Etienne 4 -1 3 4 FC Oleksandrija 4 -2 3

Europa League heute live: Gladbachs Ausgangslage in Gruppe J

Borussia Mönchengladbach steht in Wolfsberg unter Zugzwang, zwar belegen die Fohlen Platz 2 in der Gruppe, aber die Abstände sind so gering, dass nur zwei Siege ein Überwintern in der Europa League garantieren.