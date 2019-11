Europa League: 5. Spieltag heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Europa League geht am heutigen Donnerstag in ihren 5. Spieltag der Gruppenphase. SPOX gibt Euch einen Überblick über alle Partien sowie deren Übertragung in TV, Livestream und Liveticker.

Europa League: Die Partien des 5. Spieltages im Überblick

Mit Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach und dem VfL Wolfsburg sind auch drei deutsche Mannschaften heute Abend im Einsatz. Alle drei Teams treten auswärts an.

Uhrzeit Heimteam Gästeteam Übertragung 16.50 Uhr FK Krasnodar FC Basel DAZN 16.50 Uhr Trabzonspor FC Getafe DAZN 16.50 Uhr FC Astana Manchester United DAZN 18.55 Uhr Young Boys Bern FC Porto DAZN 18.55 Uhr Feyenoord Rotterdam Glasgow Rangers DAZN 18.55 Uhr ZSKA Moskau Ludogoretz Rasgrad DAZN 18.55 Uhr Ferencvaros Budapest Espanyol Barcelona DAZN 18.55 Uhr AS St. Etienne KAA Gent DAZN 18.55 Uhr PFK Oleksandrija VfL Wolfsburg DAZN 18.55 Uhr Besiktas Istanbul Slovan Bratislava DAZN 18.55 Uhr Sporting Braga Wolverhampton Wanderers DAZN 18.55 Uhr AZ Alkmaar Partizan Belgrad DAZN 18.55 Uhr Wolfsberger AC Borussia Mönchengladbach DAZN 18.55 Uhr Istanbul Basaksehir AS Rom DAZN 21 Uhr FC Sevilla Quarabag Agdam DAZN 21 Uhr F91 Dudelange APOEL Nikosia DAZN 21 Uhr Malmö FF Dynamo Kiew DAZN 21 Uhr FC Lugano FC Kopenhagen DAZN 21 Uhr Sporting Lissabon PSV Eindhoven DAZN 21 Uhr Rosenborg Trondheim Linzer ASK DAZN 21 Uhr Lazio Rom CFR Cluj DAZN 21 Uhr Celtic Glasgow Stade Rennes DAZN 21 Uhr FC Arsenal Eintracht Frankfurt DAZN/RTL 21 Uhr Vitoria Guimares Standard Lüttich DAZN

Europa League heute live im TV und Livestream

Die Europa League ist in diesem Jahr auf DAZN Zuhause. Der Streamingdienst zeigt alle Partien live und in voller Länge und bietet die Spiele auch in der Konferenz an. Die Begegnung zwischen dem FC Arsenal und Eintracht Frankfurt wird zusätzlich noch bei RTL zu sehen sein - wahlweise im TV oder via TVNow im Livestream.

Europa League: Die Übertragung im Liveticker

Alle Spiele des heutigen Abend bieten wir hier bei SPOX entweder als Einzelspiel oder in der Konferenz an.

Europa League: Die Gruppen der deutschen Teams

Alle deutschen Teams haben noch die Chance, das 16tel-Finale zu erreichen. Gladbach und Wolfsburg können bei entsprechenden Ergebnissen sogar heute Abend schon den Einzug in die Runde der letzten 32 Mannschaften klar machen.

Gruppe F:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Arsenal FC 4 3 1 0 11:3 8 10 2 Standard Lüttich 4 2 0 2 5:7 -2 6 3 Eintracht Frankfurt 4 2 0 2 4:6 -2 6 4 Vitoria Guimaraes 4 0 1 3 3:7 -4 1

Gruppe I:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 KAA Gent 4 2 2 0 9:6 3 8 2 VfL Wolfsburg 4 1 2 1 7:7 0 5 3 AS St. Etienne 4 0 3 1 6:7 -1 3 4 PFK Oleksandrija 4 0 3 1 5:7 -2 3

Gruppe J: