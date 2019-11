Do or Die im Gladbacher Borussia Park! Am heutigen Donnerstag ist Borussia Mönchengladbach in der Europa League gegen die AS Roma nach zwei Unentschieden und einem Debakel gegen den Wolfsberger AC fast schon zum Siegen verdammt. Hier könnt ihr die Partie im LIVE-TICKER verfolgen.

Europa League: Borussia Mönchengladbach gegen AS Rom im LIVE-TICKER

Vor Beginn: "Wir müssen gut verteidigen und wollen mit unseren Fans im Rücken aber auch angreifen", gab Gladbach-Trainer Marco Rose die Devise vor. Dabei kann Rose glücklicherweise auf ein sich lichtendes Fohlen-Lazarett blicken. Raffael, Ibrahima Traore, Jonas Hofmann, Tobias Strobl und auch Matthias Ginter kehrten zuletzt nach Verletzungen wieder zurück in den Kader. Lediglich Breel Embolo wird der Borussia gegen die Roma fehlen.

Vor Beginn: Besonders gegen die Roma war eine tüchtige Portion Glück dabei. Nur dank eines unberechtigten Handelfmeters in der Nachspielzeit, den Kapitän Lars Stindl zum 1:1 versenkte, kam die Borussia in der ewigen Stadt mit einem blauen Auge noch davon.

Vor Beginn: Gestartet sind die Gladbacher bei ihrer Rückkehr nach Europa mit einer peinlichen 0:4-Heimpleite gegen den Wolfsberger AC. Es folgten zwei dürftige Auftritte bei Basaksehir und in Rom, die jedoch unterm Strich zwei Punkt einbrachten.

Vor Beginn: In der Bundesliga hui, in der Europa League noch pfui. So oder so ähnlich könnte das Zwischenfazit der aktuellen Saison von Borussia Mönchengladbach lauten. Während die Elf vom Niederrhein in der Liga vom Platz an der Sonne grüßt, droht ihr in der Europa League der frühe K.o. nach zwei sehr mageren und einem Blamablen Auftritt.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum 4. Spieltag in der Europa League und zur Begegnung zwischen dem Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach und der AS Roma. Anstoß der Partie im Gladbacher Borussia Park ist um 21 Uhr.

Borussia Mönchengladbach gegen AS Rom im TV und Live-Stream verfolgen

Ihr habt mehrere Möglichkeiten, das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und der AS Roma live im TV oder Live-Stream mitzuverfolgen.

DAZN: Der Streamingdienst DAZN ist seit der vergangenen Saison die Heimat der Europa League. DAZN zeigt alle Spiele der Europa League live und in voller Länge und bietet darüber hinaus zu den jeweils um 18.55 Uhr und 21 Uhr parallel stattfindenden Spielen eine Konferenzschaltung an.

RTL: Der Privatsender zeigt während der Gruppenphase pro Spieltag ein Spiel mit deutscher Beteiligung im Free-TV. Am 4. Spieltag fiel die Wahl des Senders auf das Spitzenspiel zwischen Gladbach und Rom. Darüber hinaus bietet RTL über das kostenpflichtige Streamingportal TVNOW einen Livestream zum Spiel an.

Borussia Mönchengladbach gegen AS Rom: Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Zakaria, Elvedi - Lainer, Kramer, Benes, Wendt - Neuhaus - Stindl, Thuram

AS Rom: Pau Lopez - Spinazzola, Smalling, Fazio, Kolarov - Mancini, Veretout - Kluivert, Pastore, Zaniolo - Dzeko

Europa League: Borussia Mönchengladbach hat alles in der eigenen Hand

Mit einem Sieg über die Roma hat Borussia Mönchengladbach bezüglich eines Weiterkommens alles in der eigenen Hand. Auch ein 0:0 würde Gladbach nutzen, weil die Fohlen dann den direkten Vergleich mit der Roma gewinnen würden und bei zwei Siegen in den verbleibenen zwei Spielen gegen Basaksehir und den WAC sicher in der Zwischenrunde.