Europa League: Die Spiele des 4. Spieltags heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Donnerstag steht der 4. Spieltag der Europa-League-Gruppenphase an. Hier bekommt Ihr einen Überblick über die Partien, erfahrt, auf wen die deutschen Vertreter treffen und wo Ihr die Partien live verfolgen könnt.

Donnerstag ist Europa-League-Tag. Am 4. Spieltag des zweitwichtigsten Mannschaftswettbewerbs im europäischen Fußball sind erneut alle drei deutschen Vertreter im Einsatz.

Während Eintracht Frankfurt und der VfL Wolfsburg mit Siegen gegen Lüttich und Gent einen wichtigen Schritt in Richtung K.o.-Phase machen können, kämpft Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach gegen die AS Roma fast schon ums Überleben. Im Hinspiel vor zwei Wochen duselte sich die Elf vom Niederrhein dank eines unberechtigten Handelfmeters in der Nachspielzeit zu einem 1:1.

© getty

UEFA Europa League heute live im TV und im LIVE-STREAM

Der Streamingdienst DAZN ist seit der vergangenen Saison die Heimat der UEFA Europa League in Deutschland. DAZN zeigt alle Spiele der EL live und exklusiv in voller Länge und bietet darüber hinaus seinen Kunden eine Konferenzschaltung zu den parallel stattfindenden Spielen an. Diese nennt sich GOALZONE.

Neben der Europa League zeigt DAZN außerdem noch über 100 Spiele der Champions League live und exklusiv in voller Länge sowie 40 Spiele der Fußball-Bundesliga. Ein Abonnement bei DAZN kostet 11,99 Euro im Monat und ist jederzeit kündbar. Schließt Ihr ein Jahresabo beim Streamingdienst für 119,99 Euro ab, spart ihr zwar 24 Euro, allerdings ist das Abo dann nicht mehr monatlich kündbar.

Neben DAZN überträgt in Deutschland auch der Privatsender RTL an jedem der sechs Spieltage der Gruppenphase ein Spiel mit deutscher Beteiligung im Free-TV.

Borussia Mönchengladbach gegen AS Rom im TV und Live-Stream

Das Spiel mit deutscher Beteiligung, das am 4. Spieltag von RTL im Free-TV übertragen wird, ist das "Do or Die"-Spiel von Borussia Mönchengladbach gegen die AS Roma. Die anderen beiden Partien mit deutscher Beteiligung werden ausschließlich vom Streamingdienst DAZN übertragen.

Neben der herkömmlichen TV-Übertragung bietet RTL seinen Zuschauern über das hauseigene Videoportal TV Now darüber hinaus einen Live-Stream zum Spiel an. Allerdings ist dieser Dienst kostenpflichtig. Nach Anmeldung kostet der Streamingdienst 4,99 Euro im Monat.

18.55 Uhr: Standard Lüttich - Eintracht Frankfurt (DAZN)

21.00 Uhr: Borussia Mönchengladbach - AS Roma (DAZN/RTL)

21.00 Uhr: VfL Wolfsburg - KAA Gent (DAZN)

UEFA Europa League: Die Spiele des 4. Spieltags im Überblick