Vitoria Guimares gegen Eintracht Frankfurt heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am zweiten Spieltag der Europa League gastiert Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimares. Wo und wann Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, verrät Euch SPOX.

Vitoria Guimares gegen Eintracht Frankfurt: Ort, Anpfiff, Schiedsrichter

Das Gastspiel von Eintracht Frankfurt bei Vitoria Guimares findet am heutigen Donnerstag (3. Oktober) um 21 Uhr statt. Austragungsort ist das Estadio Dom Afonso Henriques in Guimares, welches rund 30.000 Zuschauern Platz bietet.

Das leitende Schiedsrichtergespann stammt aus Rumänien. Das Geschehen auf dem Platz wird Radu Petrescu kontollieren.

Vitoria Guimares - Eintracht Frankfurt heute live im TV und Livestream

Alle Spiele der Europa League könnt Ihr sowohl in Deutschland als auch in Österreich live beim Streaminganbieter DAZN sehen. Darüber hinaus könnt Ihr zwischen zwei Opionen wählen. Entweder Ihr schaut Euch ein ausgewähltes Einzelspiel, wie beispielsweise Vitoria Guimares gegen Eintracht Frankfurt, oder alle parallel laufende Matches mit der GoalZone in der Konferenz an.

Darüber hinaus bietet RTL Nitro zu einigen ausgewählten Spielen eine Übertragung im Free-TV an, so auch zur Partie der SGE. Der Livestream des Privatsenders ist allerdings nicht kostenfrei. Hierfür braucht Ihr ein Abonnement bei TVNow, welches 4,99 monatlich kostet.

Ein Abo bei DAZN kostet mit 11,99 Euro im Monat auf den ersten Blick zwar deutlich mehr, hat aber einiges mehr an Auswahl zu bieten, was Live-Übertragungen im Sport angeht. Neben der Europa League könnt Ihr bei DAZN Spiele der Champions League, Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und LaLiga sehen.

Vitoria Guimares vs. Eintracht Frankfurt heute im Liveticker

Wer die Partie nicht live im TV oder Livestream verfolgen kann, ist bei SPOX bestens aufgehoben. Wir bieten zu allen Spielen der Europa League einen Liveticker an - somit auch zu Vitoria Guimares gegen Eintracht Frankfurt. Hier geht's zum Liveticker.

Vitoria Guimares vs. Eintracht Frankfurt: Vorschau

Guimares ist der klare Außenseiter der Gruppe F. Der portugiesische Klub steht in der Liga zwar auf dem vierten Rang, verlor das Auftaktspiel gegen Standard Lüttich aber mit 0:2 und stellt somit einen Pflichtsieg für Eintracht Frankfurt dar, wenn man die Ansprüche der Adler bedenkt.

Außerdem braucht die Eintracht im Hinblick auf das Erreichen der K.o.-Phase dringend einen Sieg, um sich noch alle Chancen zu bewahren. Die SGE verlor am ersten Spieltag nahezu chancenlos gegen den FC Arsenal mit 0:3. Es könnte also auf einen Zweikampf um Platz zwei mit Lüttich hinauslaufen.

Auch in der Bundesliga ist das Team von Adi Hütter nach sechs Spielen weiterhin schwer einzuschätzen. Zuletzt gewann Frankfurt mit 2:1 gegen Aufsteiger Union Berlin und rangiert auf Platz neun.

Guimares vs. SGE: Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt muss die gesamte Hinrunde auf Stammkeeper Kevin Trapp verzichten. Der Rückkehrer musste sich einer Schulter-OP unterziehen.

Vitoria: Miguel Silva - Sacko, Bondarenko, Tapsoba, Rafa Soares - Poha, Pepe Rodrigues - André Pereira, Lucas Evangelista, Davidson - Bruno Duarte

Miguel Silva - Sacko, Bondarenko, Tapsoba, Rafa Soares - Poha, Pepe Rodrigues - André Pereira, Lucas Evangelista, Davidson - Bruno Duarte SGE: Rönnow - Toure, Hinteregger, Ndicka - da Costa, Rode, Sow, Kostic - Kamada - Dost, Silva

