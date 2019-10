Europa League - Stimmen und Reaktionen: Schiedsrichter bei Eintracht Frankfurt, Gladbach und Wolfsburg im Fokus

Bei den Europa-League-Spielen mit deutscher Beteiligung standen die Schiedsrichter im Fokus. Während Gladbach sich über eine kapitale Fehlentscheidung freuen durfte, haderte man in Wolfsburg und Frankfurt mit den Unparteiischen.

SPOX hat die wichtigsten Stimmen und Reaktionen zu den Europa-League-Spielen mit deutscher Beteiligung zusammengefasst.

Lars Stindl (Torschütze zum 1:1, Borussia Mönchengladbach): "Wir haben viel investiert und sind dafür belohnt worden, auch wenn es natürlich am Ende etwas glücklich war. Ich bin sehr froh, dass der Elfmeter reingegangen ist. Naach der langen Zeit in der Reha hat das Tor natürlich große Emotionen bei mir freigesetzt."

Marco Rose (Trainer Borussia Mönchengladbach)...

... über das Remis: "Wenn der Ausgleich so spät fällt, ist es natürlich glücklich. Es ist nicht unverdient, wenn man das Spiel über 90 Minuten sieht. Hintenraus haben wir gefightet und uns mit einem Punkt belohnt. Der Elfmeter ist aber wohl eher Kopf statt Hand."

... zum Punktgewinn durch einen unberechtigten Elfmeter: "Das muss ich jetzt mal den italienischen Kollegen sagen: Ich bin nicht hier, um mich dafür zu rechtfertigen, dass wir einen Punkt geholt haben und der Schiedsrichter eine Fehlentscheidung getroffen hat. Ich hätte den Elfmeter nicht gegeben als Trainer, als Fan der Roma wäre ich sauer. Trotzdem ist er gegeben worden, wir haben 1:1 gespielt und ich finde, dass wir uns den Punkt - wenn wir das Eriegnis jetzt mal weglassen - auch verdient haben."

AS Roma gegen Borussia Mönchengladbach: Die Fohlen-Elf in der Einzelkritik © getty 1/15 Beim glücklichen 1:1 in Rom überzeugt in einer anfangs sehr starken Fohlen-Elf lediglich die Innenverteidigung über die gesamte Spieldauer. Der gegen den BVB noch stärkste Gladbacher erlebt in der ewigen Stadt einen schlimmen Abend. Die Einzelkritiken. © getty 2/15 YANN SOMMER: Beim 0:1 chancenlos, anschließend gedankenschnell, als er gegen den einschussbereiten Dzeko herausheilte und den Ball abfing. Im Glück, als ihm ein Ball rausrutschte, Pastore davon jedoch zu überrascht war. Note: 3,5. © getty 3/15 STEFAN LAINER: Gegen den BVB noch der Stärkste, erwischte er einen schlimmen Abend. Begünstigte zwei Roma-Chancen von Kluivert und Pastore. Beim 0:1 verweigerte er das Kopfballduell mit Zaniolo. Seine Passquote? Unterirdisch. Note: 5. © getty 4/15 TONY JANTSCHKE: Rutschte bei Kluiverts Chance unglücklich weg. Danach standfester und gegen Pastore zur Stelle, als dieser Lainer tunnelte und frei vor Sommer stand. Kam immer besser ins Spiel und blockte hervorragend gegen Dzeko. Note: 2,5. © getty 5/15 NICO ELVEDI: Rettete in letzter Sekunde vor dem einschussbereiten Kluivert (6.). Der Startpunkt für einen überzeugenden Auftritt. Gewann fast 80 Prozent seiner Zweikämpfe, leistete sich keinen Fehler und "erzwang" gegen Smalling den Elfmeter. Note: 2. © imago images 6/15 RAMY BENSEBAINI: Im Pech bei seinem Lattenknaller nach acht Minuten. Defensiv stand er meist gut gegen Italiens Mega-Talent Zaniolo, rettete gegen Dzeko per Grätsche und war offensiv engagiert. Baute in der zweiten Halbzeit merklich ab. Note: 3. © getty 7/15 CHRISTOPH KRAMER: Verrichtete seine Arbeit auf der Sechs im Verborgenen, was nichts Schlechtes war. Hatte mehr Ballgewinne als Nebenmann Zakaria, dafür aber wesentlich schwächer im Zweikampf und ohne jegliche Offensiv-Impulse. Note: 3,5. © getty 8/15 DENIS ZAKARIA: Stopfte viele Löcher durch sein hohes Laufpensum, war zweimal gegen Zaniolo stark zur Stelle, spielte es nach Ballgewinnen aber zu unsauber in der Spieleröffnung. Note: 3. © getty 9/15 FLORIAN NEUHAUS: Starke Hereingabe vor Bensebainis Lattenknaller (8.) und suchte selbst immer wieder Abschlüsse. Defensiv noch stärker mit einer blitzsauberen Zweikampfführung (87,5 Prozent). In der Schlussphase zu hektisch und fehlerbehaftet. Note: 3. © getty 10/15 PATRICK HERRMANN: Startete mit einem schlimmen Fehlpass, der folgenlos blieb (13.). Danach verbessert und mit einigen Offensivaktionen, die aber nichts einbrachten. Nach Wiederbgeinn noch mit einem Abschluss, es war seine letzte Aktion. Note: 3,5. © getty 11/15 BREEL EMBOLO: Sehr engagiert und mit hoher Laufbereitschaft, aber wie gegen Dortmund ohne Fortune im Abschluss (9.) und mit zu komplizierten Spielideen. Führte die meisten Zweikämpfen der Gladbacher (17). Note: 4,5. © getty 12/15 MARCUS THURAM: Blieb im ersten Durchgang bis auf einen Abschluss blass. Kam mit viel Dampf aus der Pause, tauchte aber schnell wieder ab. Hätte in der 90. zum Helden werden können, vergab jedoch freistehend. Ein schwaches Spiel des Franzosen. Note: 5. © getty 13/15 JONAS HOFMANN: Kam nach einer guten Stunde, hatte allerdings das Pech, dass bei BMG offensiv gar nichts mehr funktionierte, daher auf dem rechten Flügel fast unsichtbar. Sein einziger Abschluss hätte auch ein Field Goal im Football sein können. Note: 4. © getty 14/15 LASZLO BENES: Sollte noch einmal Impulse ins Gladbacher Spiel bringen und kam in der Schlussviertelstunde als Offensiver für den Sechser Kramer. Seine Impulse verpufften. Note: Keine Bewertung. © getty 15/15 LARS STINDL: Besetzte nach seiner Einwechslung das Zentrum und hatte seinen ersten großen Auftritt nach seinem Schienbeinbruch im April. Sein Elfmeter-Tor zum 1:1 rettete den Fohlen ein schmeichelhaftes Remis. Note: Keine Bewertung.

Oliver Glasner (Trainer VfL Wolfsburg): "Wir sind natürlich unmittelbar nach dem Abpfiff enttäuscht über den späten Ausgleichstreffer. Das Tor war vielleicht nicht ganz regulär, aber hat sich auch in den letzten 15 bis 20 Minuten abgezeichnet. Wir konnten uns nicht mehr befreien und rausrücken. In den ersten 35 Minuten war ich dagegen sehr, sehr zufrieden. Da haben wir gut nach vorne gespielt, kompakt agiert. Es haben sich dann allerdings Fehler eingeschlichen und mit dem Anschlusstreffer hat Gent den Glauben zurückgewonnen. In der zweiten Halbzeit haben sie mehr und schneller nach vorne gespielt. Am Ende des Tages sind wir enttäuscht, dass wir die Partie nicht gewonnen haben, weil es möglich gewesen wäre. Wir nehmen den Punkt mit und trauern dem Sieg ein bisschen nach.

Wout Weghorst (Torschütze, VfL Wolfsburg)...

... über den umstrittenen Treffer zum 2:2, bei dem Torschütze Yaremchuk mit sehr hohem Bein agierte: "Das Bein war gestreckt, das war gefährlich.

... über Schiedsrichter Ivanov: "Der war nicht sehr stark."

Jess Thorup (Trainer KAA Gent): Das 2:2-Unentschieden ist ein wichtiger Punkt für uns. Außerdem zeigt uns das Ergebnis, dass man immer die Möglichkeit hat, aufzuholen und weiter zu machen - auch gegen ein starkes Team aus der Bundesliga. Natürlich hat uns der Anschlusstreffer kurz vor der Pause geholfen, daran zu glauben und nicht aufzugeben. Daher fühlt sich dieser Punkt fast wie ein Sieg an.

Fredi Bobic (Sportdirektor, Eintracht Frankfurt)...

... über die zwei nicht gegebenen Elfmeter: "Das ist natürlich schade, weil sie eigentlich sehr klar waren. So wäre das Spiel früher entschieden gewesen. Es war ein sehr schweres Arbeitsspiel, da hätten uns zwei Strafstöße gut getan. Durch den Anschlusstreffer ist es nochmal sehr eng geworden."

... über die sechs Spiele ohne Niederlage in Folge: "Das kannst du mit Nichts ersetzen. Das gibt dir unheimlich viel Kraft und Selbstvertrauen für die nächsten Wochen. Wir haben jetzt Topspiele vor der Brust, in der Liga gegen Gladbach, dann DFB-Pokal, dann Bayern und das Rückspiel in Lüttich. Siege sind das Elementare, gerade wenn jetzt der Herbst kommt, die Böden tiefer werden und alles ein bisschen anstrengender wird."

... über das 1:2: "Das Gegentor kann uns ärgern, wenn wir nicht unsere Hausaufgaben im Rückspiel machen."

Martin Hinteregger (Torschütze, Eintracht Frankfurt): "Ich wollte den Treffer unbedingt machen, wenn man sieht, was hier los ist. Standard ist keine schlechte Mannschaft, sie haben das extrem gut gemacht defensiv. Gerade in der ersten Halbzeit. Das Gegentor kann passieren, aber letztlich haben wir das gut über die Zeit gebracht."

Europa League, 3. Spieltag: Ergebnisse im Überblick

Termin Heim Gäste Ergebnis 18.55 Uhr AZ Alkmaar Astana 6:0 18.55 Uhr AS St. Étienne FC Olexandrija 1:1 18.55 Uhr Young Boys Feyenoord Rotterdam 2:0 18.55 Uhr FC Porto Glasgow Rangers 1:1 18.55 Uhr Qarabağ APOEL 2:2 18.55 Uhr ZSKA Moskau Ferencvaros 0:1 18.55 Uhr KAA Gent Wolfsburg 2:2 18.55 Uhr Partizan Belgrad Manchester United 0:1 18.55 Uhr Ludogorets Espanyol Barcelona 0:1 18.55 Uhr Besiktas Sporting Braga 1:2 18.55 Uhr Slovan Bratislava Wolverhampton Wanderers 1:2 18.55 Uhr Istanbul Basaksehir Wolfsberger AC 1:0 18.55 Uhr AS Rom Borussia M'gladbach 1:1 21 Uhr Dynamo Kiew FC Kopenhagen 1:1 21 Uhr FC Sevilla F91 Dudelange 3:0 21 Uhr Malmö FF Lugano 2:1 21 Uhr PSV Eindhoven LASK Linz 0:0 21 Uhr Sporting Lissabon Rosenborg BK 1:0 21 Uhr Trabzonspor FC Krasnodar 0:2 21 Uhr Getafe Basel 0:1 21 Uhr Celtic Glasgow Lazio Rom 2:1 21 Uhr FC Arsenal Vitoria Guimaraes 3:2 21 Uhr Eintracht Frankfurt Standard Lüttich 2:1 21 Uhr Stade Rennes CFR Cluj 0:1

* in Fett gedruckt sind die Spiele mit deutscher Beteiligung.