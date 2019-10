24 Partien stehen am heutigen Donnerstag in der Europa League an. Welche das sind und wo Ihr den 3. Spieltag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Europa League live: So seht Ihr die EL legal im TV und Livestream

Wenn Ihr ein DAZN-Abonnement besitzt, könnt Ihr Euch heute ganz entspannt zurücklehnen. Der Streamingdienst sendet alle Spiele live und in voller Länge, sowohl als Einzelübertragung als auch in der Konfere der sogenannten GoalZone. Die jeweiligen Paarungen findet Ihr weiter unten.

Falls Ihr nur an der Begegnung zwischen Frankfurt und Lüttich interessiert seid, könnt Ihr auch im Free-TV einschalten. RTL Nitro sendet ab 20.15 Uhr aus dem Studio und wechselt kurz vor Spielbeginn ins Stadion. Ein Livestream des Ganzen ist auf tvnow.de verfügbar, jedoch kostenpflichtig.

Europa League im Liveticker auf SPOX

Bevorzugt Ihr die Spiele in Schriftform, guckt einfach in unserem Liveticker-Kalender vorbei. Dort findet Ihr sämtliche Spiele sowie eine Konferenz.

Europa League: Der 3. Spieltag

Drei deutsche Mannschaften treten in der Europa League an. Der VfL Wolfsburg trifft in Belgien auf den KAA Gent, Borussia Mönchengladbach in Italiens Hauptstadt auf die AS Rom, und die Eintracht empfängt Standard Lüttich. Hier ist eine Übersicht, inklusive der Übertragungshinweise:

Uhrzeit Heimteam Gästeteam Übertragung 18.55 Uhr AZ Alkmaar Astana DAZN 18.55 Uhr AS St. Étienne FC Olexandrija DAZN 18.55 Uhr Young Boys Feyenoord Rotterdam DAZN 18.55 Uhr FC Porto Glasgow Rangers DAZN 18.55 Uhr Qarabağ APOEL DAZN 18.55 Uhr ZSKA Moskau Ferencvaros DAZN 18.55 Uhr KAA Gent Wolfsburg DAZN 18.55 Uhr Partizan Belgrad Manchester United DAZN 18.55 Uhr Ludogorets Espanyol Barcelona DAZN 18.55 Uhr Besiktas Sporting Braga DAZN 18.55 Uhr Slovan Bratislava Wolverhampton Wanderers DAZN 18.55 Uhr Istanbul Basaksehir Wolfsberger AC DAZN 18.55 Uhr AS Rom Borussia M'gladbach DAZN 21 Uhr Dynamo Kiew FC Kopenhagen DAZN 21 Uhr FC Sevilla F91 Dudelange DAZN 21 Uhr Malmö FF Lugano DAZN 21 Uhr PSV Eindhoven LASK Linz DAZN 21 Uhr Sporting Lissabon Rosenborg BK DAZN 21 Uhr Trabzonspor FC Krasnodar DAZN 21 Uhr Getafe Basel DAZN 21 Uhr Celtic Glasgow Lazio Rom DAZN 21 Uhr FC Arsenal Vitoria Guimaraes DAZN 21 Uhr Eintracht Frankfurt Standard Lüttich DAZN/ RTL Nitro 21 Uhr Stade Rennes CFR Cluj DAZN

EL live: Die Tabelle in Frankfurts Gruppe F

Nach einer Auftaktniederlage gegen den FC Arsenal teilt sich Frankfurt momentan den zweiten Tabellenrang mit Standard Lüttich. Mit einem Sieg im direkten Duell könnte die Eintracht sich absetzen und theoretisch sogar mit Arsenal gleichziehen, falls die Gunners gegen Guimares patzen.

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 FC Arsenal 2 +7 6 2 Standard Lüttich 2 -2 3 3 Eintracht Frankfurt 2 -2 3 4 Vitoria Guimaraes 2 -3 0

EL live: Tabelle in Wolfsburgs Gruppe I

Wolfsburg ist gut in die Europa League gestartet. Mit vier Punkten führt der VfL aktuell Gruppe I an, wenngleich Gent nur durch die Tordifferenz hinterherhängt. Ein Sieg könnte die Wölfe in eine sehr vielversprechende Position für den weiteren Verlauf bringen.

Rang Team Spiele Differenz Punkte 1 Wolfsburg 2 +2 4 2 KAA Gent 2 +1 4 3 AS St. Etienne 2 -1 1 4 FC Olexandrija 2 -2 1

Europa League: Tabelle in Gladbachs Gruppe J

Die Fohlen befinden sich nach zwei Spieltagen von allen deutschen Mannschaften in der schwierigsten Lage. Nur einen Punkt nahmen sie aus den beiden Partien gegen Wolfsberg und Istanbul mit, eine Niederlage im heutigen Duell würde die Chancen auf ein Weiterkommen für BMG stark mindern.