Celtic vs. Lazio Rom heute live: Europa League im TV, Livestream und Liveticker

Am 3. Spieltag der Europa League gastiert Lazio Rom im Paradise. Alle Infos zum Auswärtsspiel der Italiener bei Celtic FC sowie zur Übertragung gibt es hier.

Die komplette Europa-League-Saison live auf DAZN verfolgen. Jetzt den Gratis-Monat sichern.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die Europa League live auf DAZN. Hol Dir Deinen Gratismonat!

Celtic gegen Lazio Rom: Anpfiff und Austragungsort

Die Partie Celtic FC gegen Lazio Rom ist eines der späten Spiele am heutigen Donnerstag. Ergo ist der Anpfiff für 21 Uhr angesetzt. Lazio darf sich dabei auf eine hitzige Atmosphäre im Paradise genannten Celtic Park in Glasgow einstellen.

© getty

Europa League: Celtic gegen Lazio Rom live sehen

Alle Spiele der Europa League gibt es in dieser Saison live auf DAZN zu sehen. Der Streaming-Dienst zeigt die Begegnungen live und in voller Länge, so auch die Begegnung zwischen Celtic und Lazio Rom.

Ab 21 Uhr steht der Livestream der Partie zum Abruf bereit. Kommentiert wird das Spiel von Max Siebald. Neben dem Einzelspiel habt Ihr zusätzlich die Möglichkeit, die GoalZone-Konferenz mit allen weiteren Matches zu verfolgen.

Neben der Europa League hat DAZN weiteren zahlreichen Spitzen-Fußball im Programm. So zeigt der Streaming-Anbieter mehr als 100 Spiele der Champions League und 40 Partien der Bundesliga live. Darüber hinaus hält DAZN die Rechte an der Primera Division, Serie A und Ligue 1.

Ihr seid heiß auf das Angebot geworden? Dann holt Euch den kostenlosen Probe-Monat. Danach kostet ein Abonnement entweder 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro jährlich.

Lazio Rom bei Celtic heute live: Europa League im Liveticker

Bei SPOX läuft die Europa League auch. Wir bieten zu den Spielen einen Liveticker an. Außerdem gibt es einen Konferenz-Liveticker, mit dem Ihr garantiert kein einziges Tor verpasst.

Europa League: Der 3. Spieltag im Überblick

Bis auf Eintracht Frankfurt müssen die deutschen Teams am 3. Spieltag alle auswärts ran. Die Eintracht empfängt Standard Lüttich, während Gladbach bei der AS Rom zu Gast ist. Wolfsburg trifft auf KAA Gent.

Uhrzeit Heimteam Gästeteam Übertragung 18.55 Uhr AZ Alkmaar Astana DAZN 18.55 Uhr AS St. Etienne FC Olexandrija DAZN 18.55 Uhr Young Boys Feyenoord Rotterdam DAZN 18.55 Uhr FC Porto Glasgow Rangers DAZN 18.55 Uhr Qarabağ APOEL DAZN 18.55 Uhr ZSKA Moskau Ferencvaros DAZN 18.55 Uhr KAA Gent Wolfsburg DAZN 18.55 Uhr Partizan Belgrad Manchester United DAZN 18.55 Uhr Ludogorets Espanyol Barcelona DAZN 18.55 Uhr Besiktas Sporting Braga DAZN 18.55 Uhr Slovan Bratislava Wolverhampton Wanderers DAZN 18.55 Uhr Istanbul Basaksehir Wolfsberger AC DAZN 18.55 Uhr AS Rom Borussia M'gladbach DAZN 21 Uhr Dynamo Kiew FC Kopenhagen DAZN 21 Uhr FC Sevilla F91 Dudelange DAZN 21 Uhr Malmö FF Lugano DAZN 21 Uhr PSV Eindhoven LASK Linz DAZN 21 Uhr Sporting Lissabon Rosenborg BK DAZN 21 Uhr Trabzonspor FC Krasnodar DAZN 21 Uhr Getafe Basel DAZN 21 Uhr Celtic Glasgow Lazio Rom DAZN 21 Uhr FC Arsenal Vitoria Guimaraes DAZN 21 Uhr Eintracht Frankfurt Standard Lüttich DAZN/ RTL Nitro 21 Uhr Stade Rennes CFR Cluj DAZN

Europa League: Die Tabelle der Gruppe E mit Lazio und Celtic

Lazio hat am vergangenen Spieltag durch den Erfolg über Stade Rennes seine fünf Spiele andauernde Niederlagen-Serie im Europacup beendet. Mit einem Auswärtssieg könnten sich die Italiener sogar an die Tabellenspitze der Gruppe E setzen. Vorausgesetzt natürlich Cluj patzt gegen Rennes.

Im Celtic Park erwartet Lazio jedoch eine schwere Aufgabe. Die Schotten gewannen zehn ihrer letzten 14 Spiele auf internationaler Ebene. Außerdem sind die Hoops zuhause sehr torgefährlich. In den letzten fünf Partien erzielten sie immer mindestens zwei eigene Treffer.