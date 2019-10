AS Rom gegen Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER

Am 3. Spieltag der Europa League gastiert Borussia Mönchengladbach beim AS Rom. Hier im LIVE-TICKER halten wir Euch pünktlich zum Spielbeginn um 18.55 Uhr auf dem Laufenden.

Jetzt den kostenlosen Probemonat von DAZN sichern und AS Rom gegen Borussia Mönchengladbach live in voller Länge sehen!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert

AS Rom - Borussia Mönchengladbach heute im LIVE-TICKER

Vor Beginn: Roma-Coach Paulo Fonseca fehlen Cengiz Ünder (Muskelverletzung), Cetin (keine Spielberechtigung), Daniel Fuzato (keine Spielberechtigung), Diawara (Meniskus), N. Kalinic (Wadenbeinbruch), Mkhitaryan (Adduktoren), Pellegrini (Mittelfußbruch) und Zappacosta (Kreuzbandriss).

Vor Beginn: Gladbach muss auf Bennetts (Muskelbündelriss im Oberschenkel), Ginter (Schulterverletzung), Johnson (Muskelverletzung im Adduktorenbereich), Müsel (Eingriff am Knie), Plea (Muskelverletzung im Oberschenkel), Raffael (Adduktorenprobleme), Sippel (Innenbandanriss im Knie), Strobl (Aufbautraining) und Traore (Aufbautraining) verzichten.

Vor Beginn: Während die Borussia erst einen Zähler auf dem Konto hat, haben die Römer bereits vier Punkte geholt. Zum Auftakt gab es einen 4:0-Sieg gegen Basaksehir, danach ein 1:1 beim Wolfsberger AC.

Vor Beginn: Für Gladbach steht bereits viel auf dem Spiel. Nach der peinlichen 0:4-Heimniederlage gegen den österreichischen Vertreter Wolfsberger AC und dem 1:1 in Istanbul bei Basaksehir FK müssen dringend Punkte her.

Vor Beginn: Anpfiff im Stadio Olimpico in Rom ist um 18.55 Uhr. Schiedsrichter der Partie ist der Schotte William Collum. Als Assistenten fungieren seine beiden Landsmänner Francis Connor und David McGeachie.

AS Rom - Borussia Mönchengladbach heute live im TV und im Livestream

Die einzige Möglichkeit, das Spiel zwischen der Roma und Gladbach live zu sehen, bietet DAZN. Der Streaminganbieter hat sich in dieser Saison die Übertragungsrechte an allen Partien der Europa League gesichert. Darüber hinaus bietet DAZN die sogenannte GoalZone an, mit der Ihr die Geschehnisse von allen Plätzen in einer Konferenz verfolgen könnt.

Ein Abonnement kostet Euch lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro jährlich. Neben der Europa League hat der Streamingdienst über 100 Spiele der Champions League, 40 Partien der Bundesliga, die Serie A, Ligue 1 und LaLiga live im Programm. Zudem gibt es einen kostenlosen Probemonat

AS Rom - Borussia Mönchengladbach: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten die beiden Trainer aufstellen:

Roma: Lopez - Kolarov, Mancini, Smalling, Spinazzola - Veretout, Pastore - Florenzi, Zaniolo, Kluivert - Dzeko

Lopez - Kolarov, Mancini, Smalling, Spinazzola - Veretout, Pastore - Florenzi, Zaniolo, Kluivert - Dzeko BMG: Sommer - Wendt, Elvedi, Ginter, Lainer - Kramer, Zakaria, Neuhaus - Herrmann, Thuram, Embolo

© getty

Gladbach in Gruppe J: Die Tabelle