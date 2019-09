Europa League: Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt gegen FC Arsenal heute im TV und Livestream?

Eintracht Frankfurt startet am heutigen Donnerstag in die neue Europa-League-Saison und hat mit dem FC Arsenal direkt einen richtigen Kracher vor der Brust. Wo das Spiel live im TV und Livestream übertragen wird, erfahrt Ihr bei SPOX.

Eintracht Frankfurt gegen FC Arsenal - das Topspiel des ersten Spieltags der Europa League gibt es live auf DAZN. Sichert Euch jetzt den kostenlosen Probemonat!

Europa League: Eintracht Frankfurt gegen FC Arsenal: Termin, Anpfiff

Nach dem sensationellen Trip ins Halbfinale in der Vorsaison will Eintracht Frankfurt auch 2019/20 auf europäischem Level für Furore sorgen. Zum Auftakt in die neue Spielzeit geht es gegen den FC Arsenal.

Die Gunners sind um 18.55 Uhr in der Commerzbank-Arena in Frankfurt zu Gast, das Stadion wird mit 48.000 Fans ausverkauft sein. Schiedsrichter der Partie ist der Italiener Davide Massa.

Eintracht Frankfurt vs. Arsenal: Live im TV und Livestream

Die Partie Frankfurt gegen Arsenal wird nicht im TV zu sehen sein. Stattdessen hat sich der Sportstreaming-Dienst DAZN die Übertragungsrechte an allen Spielen der Europa League gesichert und zeigt auch das Duell der SGE gegen Arsenal live und exklusiv.

Der Livestream beginnt eine Viertelstunde vor Anpfiff, also um 18.40 Uhr. Folgendes DAZN-Team begleitet die Übertragung live aus Frankfurt:

Moderator: Alex Schlüter

Kommentator: Uli Hebel

Experte: Jonas Hummels

Neben den Frankfurtern werden auch die beiden weiteren deutschen Vertreter, Gladbach und Wolfsburg, live auf DAZN zu sehen sein. Neben den Einzelspielen bietet das "Netflix des Sports" zudem auch eine Konfernez, die GoalZone an, mit der Ihr kein Tor verpasst.

Das Angebot kostet 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro als Jahresabo. Neben Fußball gibt es auf DAZN zahlreiche weitere Highlights aus der Welt des Sports wie die NBA, NFL oder Tennis zu sehen. Im ersten Monat könnt Ihr das Angebot kostenlos testen.

Eintracht Frankfurt gegen FC Arsenal im Liveticker

Wer das Auftaktmatch der Frankfurter nicht live sehen kann, der verpasst auch unterwegs im LIVETICKER von SPOX keine wichtige Szene. Zudem gibt es auch eine Konferenz mit allen Spielen des ersten EL-Spieltags.

© getty

Aufstellungen: So könnte Frankfurt gegen Arsenal spielen

Im Topspiel des ersten Spieltags der Europa League könnte Eintracht-Coach Adi Hütter folgende Elf auf den Rasen schicken:

Eintracht Frankfurt : Trapp - Abraham, Hasebe, Hinteregger - da Costa, Sow, Rode, Kostic, Kamada - Paciencia, Dost

FC Arsenal: Leno - Maitland - Niles, Sokratis, David Luiz, Kolasinac - Xhaka, Guendouzi, Dani Ceballos, Özil - Pepe, Aubameyang

Europa League: Die weiteren Termine für Eintracht Frankfurt

In der Gruppe F bekommt es Eintracht Frankfurt neben den Gunners zudem mit dem Vitoria SC aus Portugal und Standard Lüttich zu tun. Hier die kommenden EL-Termine der Frankfurter in der Übersicht: