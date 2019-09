Borussia Mönchengladbach gegen Wolfsberger AC heute live: Europa League im TV, Livestream und Liveticker

Einen Tag nach der Champions League startet auch die Europa League in die Saison 2019/20. Möchtet Ihr wissen, wo man die Begegnung zwischen Borussia Mönchengladbach und dem Wolfsberger AC im TV, Livestream und Liveticker sehen kann, seid Ihr hier genau richtig.

Borussia Mönchengladbach gegen den Wolfsberger AC: Europa-League-Auftakt

Zum Auftakt der Europa League empfängt Borussia Mönchengladbach den Wolfsberger AC. Die Partie findet im heimischen Borussia-Park statt und wird um 21 Uhr von Schiedsrichter Tamas Bognar angepfiffen.

Borussia Mönchengladbach - Wolfsberger AC heute im TV und Livestream

DAZN überträgt die Partie live und in voller Länge im Livestream. Die Übertragung ist sowohl am PC als auch auf allen mobilen Endgeräten empfangbar, ihr benötigt lediglich eine Internetverbindung. Neben der Europa League zeigt DAZN übrigens auch Spiele der Champions League und der Bundesliga live und exklusiv in voller Länge an.

Borussia Mönchengladbach gegen den Wolfsberger AC könnt ihr außerdem im TV auf RTL Nitro sehen. Die Vorberichterstattung mit Laura Wontorra und Roman Weidenfeller wird dort eine Dreiviertelstunde vor Anpfiff starten, dann übernehmen die Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund. RTL bietet auch einen Livestream auf tv-now.de an, dieser Dienst ist allerdings kostenpflichtig.

In Österreich wird die Partie zudem auf Puls 4 übertragen.

Borussia Mönchengladbach gegen den Wolfsberger AC im Liveticker

Könnt oder möchtet Ihr kein Begwegtbild zum Spiel sehen, greift doch einfach zu unserem Liveticker auf SPOX. Dort könnt Ihr zwischen der Konferenz und dem Einzelspiel wählen und verpasst so keine wichtige Aktion.

Europa League: Die Gruppe von Mönchengladbach

Diese Gegner erwarten Borussia Mönchengladbach in Gruppe J:

Istanbul Basaksehir FK

AS Rom

Wolfsberger AC

Borussia Mönchengladbach gegen Wolfsberger AC: Voraussichtliche Aufstellungen

So könnten beide Mannschaften heute Abend auflaufen:

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Lainer, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Kramer, Neuhaus, Embolo - Thuram , Plea

Sommer - Ginter, Lainer, Elvedi, Bensebaini - Zakaria, Kramer, Neuhaus, Embolo - Thuram , Plea Wolfsberger AC: Kofler, Schmitz, Rnic, Sollbauer, Novak, Leitgeb, Liendl, Ritzmaier, Schmidt, Weissman, Wernitznig

Europa League: Der 1. Spieltag im Überblick

Eine ganze Reihe weiterer Spiele steht heute in der Europa League an. Unter anderem erwartet Eintracht Frankfurt eine echte Mammutaufgabe, der FC Arsenal gastiert in der Commerzbank-Arena. Der VFL Wolfsburg hingegen hat mit PFK Oleksandrija die vermeintlich leichtere Aufgabe erwischt. Hier sind alle heutigen Begegnungen im Überblick: