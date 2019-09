Europa League, 1 Spieltag: Stimmen und Reaktionen zu Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg und Gladbach

Eintracht Frankfurt hat gegen den FC Arsenal einen Fehlstart in die neue Europa-League-Saison hingelegt. Allerdings sei das 0:3 ein "komisches Ergebnis" gewesen, wie Fredi Bobic hinterher sagte. Ausschlaggebend sei auch ein "lächerlicher" Platzverweis gewesen. Die wichtigsten Stimmen und Reaktionen zu den Europa-League-Spielen mit deutscher Beteiligung.

Fredi Bobic (Sportvorstand Eintracht Frankfurt)...

... über das ungewohnte Gefühl einer Heimniederlage im Europapokal: "Das ist für uns etwas ganz Neues. Aber so ist das eben. Das Spielglück, das wir in solchen Spielen brauchen, hat uns heute in den Szenen, die wir ja durchaus hatten, gefehlt. Letztes Jahr zum Auftakt gegen Lazio war der erste Schuss beispielsweise direkt drin und dann läuft das anders. Das Ergebnis ist am Ende natürlich zu hoch, aber Arsenal hat uns sehr cool und effizient ausgekontert."

... über die euphorischen Fans, die trotz der 0:3-Niederlage feierten: "Unsere Fans haben ein sehr feines und sensationelles Gespür dafür, was die Mannschaft geleistet hat. Es ist nicht so, dass wir vom Platz geschossen worden sind. Wir hatten unsere Möglichkeiten, deshalb ist das Ergebnis etwas komisch. Zum Schluss bekommen wir zwei Eier rein, aber sowas passiert mit zehn Mann."

... über die sehr offensive Spielweise der Eintracht: "Wir haben in der Halbzeit angesprochen, dass wir zu naiv waren und im Eins-gegen-Eins standen. So haben wir auch das 0:1 bekommen."

.. über das Fazit aus der 0:3-Pleite: "Die Jungs sind jetzt eigentlich erfahren genug. Es fehlt noch ein bisschen die Kraft in den Beinen, bei Andre Silva zum Beispiel, der ein paar überragende Aktionen hatte und bei Bas Dost. Die Jungs werden noch besser kommen. Aber wie sie anlaufen und was sie machen, das macht alles Sinn. Die Jungs haben das über große Strecken richtig gut gemacht, aber das Ergebnis passt natürlich nicht zum Spielverlauf.

Note und Einzelkritiken zu Eintracht Frankfurt - FC Arsenal: © imago images 1/28 Eintracht Frankfurt hat den Europa-League-Auftakt gegen den FC Arsenal mit 0:3 verloren - drei Spieler fielen dabei ganz besonders ab. Bei Arsenal glänzte ein 18-jähriger Offensivspieler. Die Noten und Einzelkritiken. © imago images 2/28 Kevin Trapp: Gedankenschnell, als er gegen Torreira herauslief und so das 0:1 verhinderte (16.). Parierte glänzend gegen Smith-Rowe und war auch gegen Aubameyang zur Stelle. Mit Fortuna im Bunde, als er einen Xhaka-Freistoß an die Latte schaute. Note: 3. © imago images 3/28 David Abraham: Leistete sich einen Abstimmungsfehler mit da Costa, der teuer hätte werden können. Auch danach wackelig. Ließ sich von Aubameyang abkochen, sein verlorenes Duell mit Saka im Mittelfeld führte zum 0:1, sein Ballverlust zum 0:3. Note: 5. © imago images 4/28 Makoto Hasebe: Verlor keinen Zweikampf, löste viel mit Auge, wirkte in ein paar Szenen aber auch nicht ganz auf der Höhe. Gewann ein ganz wichtiges Duell gegen Aubameyang. Ansonsten wie gewohnt ein Ruhepol bei der SGE. Note: 3. © getty 5/28 Martin Hinteregger: Wirkte in der Anfangsphase etwas unsicher und wurde zweimal überspielt. Sah früh Gelb, steigerte sich dann aber, holte einige zweite Bälle und trat auch offensiv in Erscheinung. Starke Rettungstat vor Aubameyang (51). Note: 2,5. © imago images 6/28 Danny da Costa: Schlechtes Stellungsspiel vor dem 0:1, wodurch seine Seite komplett offen war. Offensiv gewohnt spielfreudig, aber ohne Effizienz bei seinen Hereingaben. Wurde nach 74 Minuten ausgewechselt. Note: 4,5. © imago images 7/28 Djibril Sow: Leistete sich zwei kapitale Fehler, die zu Gegentoren führen müssen (13./32.). Hatte danach mit den eigenen Nerven zu kämpfen und war auch am Gegentor nicht unbeteiligt, weil er den Weg mit Willock nicht mitging. Note: 5. © imago images 8/28 Dominik Kohr: Schwache erste Hälfte, in der er nur einen seiner elf Zweikämpfe gewann und Bälle in der Vorwärtsbewegung verdaddelte. Erster Lichtblick: Seine starke Rettungsaktion vor Aubameyang (36.). Der Tiefpunkt: Sein Platzverweis (79.). Note: 5. © imago images 9/28 Filip Kostic: Absoluter Aktivposten. Knapp 50 Prozent der SGE-Angriffe kamen in der ersten Hälfte über seine Seite. Ließ Chambers immer wieder aussteigen, ließ aber viel zu viele Chancen liegen. Dennoch ein erneut starker Auftritt. Note: 2,5. © getty 10/28 Daichi Kamada: Spielte ein paar sehr feine Bälle, dafür aber zweikampfschwach und über weite Strecken nicht gut im Spiel. Seine Standards waren heute gänzlich unbrauchbar. Note: 4. © imago images 11/28 Bas Dost: Bis auf zwei Aktionen fast unsichtbar im ersten Durchgang, da wurde es jedoch durchaus gefährlich. Hatte insgesamt drei Abschlüsse, von denen jedoch keiner aufs Tor kam. Musste nach einer guten Stunde weichen. Fazit: Ausbaufähig. Note: 4. © imago images 12/28 Andre Silva: War von Beginn an ordentlich im Spiel. Beweglich, zielstrebig und mit einem Traumpass auf Kostic, der jedoch freistehend vergab (18.). Offenbarte allerdings für einen Stürmer fatale Mängel im Abschluss. Note: 3,5. © getty 13/28 Goncalo Paciencia: Kam für Dost und hatte gleich einen guten Abschluss. tauchte danach aber fast komplett ab und gewann keinen einzigen Zweikampf. Note: 4,5. © imago images 14/28 Timothy Chandler: Kam nach 74 Minuten für da Costa und gab sein Debüt in der Hauptrunde eines europäischen Wettbewerbs. Nennenswerte Aktionen hatte er aber keine mehr. Ohne Bewertung. © getty 15/28 Emiliano Martinez: Bekam den Vorzug vor dem eigentlichen Stammkeeper Bernd Leno und rechtfertigte das in ihn gesetzte Vertrauen vor allem mit einer Glanzparade gegen Kostic in der 23. Insgesamt ein guter Auftritt. Note: 2,5. © imago images 16/28 Calum Chambers: Vor allem in der Anfangsphase völlig überfordert, immer wieder wurde er vom starken Kostic überspielt. Mit zunehmender Spieldauer auf niedrigem Niveau etwas souveräner. Note: 4,5. © getty 17/28 Shkodran Mustafi: Trat bei seinem Pflichtspieldebüt in dieser Saison kaum in Erscheinung. Wichtiges Tackling im eigenen Strafraum (49.), schwache Pass- und Zweikampfquoten. Note: 4. © getty 18/28 David Luiz: Im Aufbauspiel etwas aktiver und präziser als Mustafi. Blockte zwei Schüsse ab. Note: 3,5. © getty 19/28 Sead Kolasinac: Links hinten deutlich stabiler als sein Pendant auf rechts Chambers. In Sachen Pass- und Zweikampfquote unter den Besten bei Arsenal. Note: 2,5. © getty 20/28 Lucas Torreira: In der 5. vergab er freistehend aus kurzer Distanz. Mitte der ersten Halbzeit musste er behandelt werden, konnte aber weiterspielen. Wichtiges Klärungsmanöver im eigenen Strafraum (45.+1). Note: 3. © getty 21/28 Granit Xhaka: Führte Arsenal als Kapitän auf den Platz. Verzeichnete die meisten Ballaktionen, Pässe und Zweikämpfe bei Arsenal. Spektakulär war sein Freistoß an die Latte von der rechten Seite (56.), das 3:0 leitete er ein. Note: 2,5. © getty 22/28 Emile Smith Rowe: Leistete sich in der Anfangsphase einen bitteren Ballverlust, der jedoch ungestraft blieb. Scheiterte in der 32. mit einem Schuss an Trapp. Smith Rowe gewann nicht einmal 10 Prozent seiner Zweikämpfe. In der 60. ausgewechselt. Note: 4,5. © getty 23/28 Chris Willock: Zunächst schoss er noch freistehend drüber, in der 38. erzielte er dann aber das 1:0 - hatte dabei jedoch Glück, dass der Ball abgefälscht wurde. Ein steter Aktivposten, kam dreimal Mal zum Abschluss. Note: 2,5. © getty 24/28 Bukayo Saka: Starker Auftritt des 18-Jährigen! Schlug die Flanke vor Torreiras Chance in der 5., bereitete Willocks 1:0 mit einem tollen Antritt vor, machte das 2:0 und bereitete das 3:0 ebenfalls vor. Provozierte außerdem Kohrs Platzverweis. Note: 1. © getty 25/28 Pierre-Emerick Aubameyang: Wenn er an den Ball kam, wurde es immer gefährlich. Aubameyang glänzte mit guter Ballkontrolle und -verarbeitung. Im Abschluss lange unglücklich, ehe er in der 88. das 3:0 machte. Note: 2,5. © getty 26/28 Nicolas Pepe: Kam in der 60. für Smith Rowe ins Spiel und feierte damit seine Europapokal-Premiere. Sorgte mit seinem Tempo für Belebung und bereitete das 2:0 vor. Note: 2,5 © getty 27/28 Dani Ceballos: Ab der 72. für Torschütze Willock im Spiel. Ordnete sich im Mittelfeld ein. Ohne Bewertung. © getty 28/28 Ainsley Maitland-Niles: Kam der der 81. für Kolasinac und blieb ohne nennenswerte Aktion. Ohne Bewertung.

Bas Dost (Eintracht Frankfurt)...

... über die Gründe für die Niederlage: "Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen, hatten viele Chancen, aber der Gegner ist auch nicht so schlecht und hat viel kreiert. Die Rote Karte ist lächerlich, das hatte natürlich Einfluss auf das Spiel. Am Ende hat Arsenal verdient gewonnen, aber wir hätten auch unsere Tore machen müssen."

... über die Gründe für die mangelhafte Chancenverwertung: "Gute Frage. Woran das gelegen hat, weiß ich nicht. Ich kann nur über mich sagen, dass ich jeden Tag hart arbeite. Ich bin noch nicht da, wo ich hin muss, aber ich komme dem immer näher."

... über die Fans der Eintracht: "Das ist überragend. Du kannst hier 0:3 verlieren und hör' dir das an. Das ist Gänsehaut. Wir werden das zurückgeben."

Europa League, 1. Spieltag: Die Spiele vom Donnerstag im Überblick

Anstoß Heimteam Auswärtsteam Ergebnis 18:55 Uhr APOEL Nikosia Dudelange 3:4 18:55 Uhr Qarabag Sevilla 0:3 18:55 Uhr FC Kopenhagen Lugano 1:0 18:55 Uhr Dynamo Kiew Malmö 1:0 18:55 Uhr FC Basel Krasnodar 5:0 18:55 Uhr Getafe Trabzonspor 1:0 18:55 Uhr LASK Linz Rosenborg 1:0 18:55 Uhr PSV Sporting Lissabon 3:2 18:55 Uhr Cluj Lazio Rom 2:1 18:55 Uhr Rennes Celtic 1:1 18:55 Uhr Standard Lüttich Vitoria 2:0 18:55 Uhr Eintracht Frankfurt FC Arsenal 0:3 21 Uhr Glasgow Rangers Feyenoord 21 Uhr Porto Young Boys Bern 21 Uhr Espanyol Ferencvaros 21 Uhr Ludogorets ZSKA Moskau 21 Uhr VfL Wolfsburg Olexandriya 21 Uhr Gent St-Etienne 21 Uhr Mönchengladbach Wolfsberger AC 21 Uhr AS Roma Basaksehir 21 Uhr Wolverhampton Braga 21 Uhr Slovan Bratislava Besiktas 21 Uhr Manchester United Astana 21 Uhr Partizan Belgrad AZ Alkmaar

*Fett markiert sind die Spiele mit deutscher Beteiligung